Lithium. Es treibt Smartphones an, macht Elektroautos fahrbar und ist zentral für die Energiewende. Doch der weltweite Nachschub wird knapp. Besonders im Fokus steht deshalb Lateinamerika. Das sogenannte Lithium-Dreieck - bestehend aus Argentinien, Bolivien und Chile - rückt zunehmend in den Blickpunkt der rohstoffhungrigen Industrienationen.In dieser Region befinden sich die größten bekannten Lithiumreserven weltweit. Der Rohstoff ist für Batterien in E-Fahrzeugen, Laptops und Energiespeichern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...