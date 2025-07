Düsseldorf (ots) -Zweifach Winner, voll ins Schwarze oder besser: ins Gelbe getroffen. Mit ihrer Kampagne "Closing the gap" beweist die Düsseldorfer Agentur Rheinschurken GmbH, dass mutiges Design, eine klare Strategie und kreativer Punch mehr bewirken können als heiße Luft.Gemeinsam mit dem Mobilitätsanbieter Athlon, ebenfalls aus Düsseldorf, holten sie sich gleich zwei Auszeichnungen beim renommierten German Brand Award 2025. Und zwar nicht in irgendwelchen Kategorien, sondern dort, wo's richtig zählt:Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Efficiency of the YearExcellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Digital CampaignDie Jury bringt's auf den Punkt: "Die Kampagne besticht durch einen prägnanten Claim und kreative Visuals, die die Kernbotschaft der Marke kraftvoll transportieren. Die gelben Elemente des Logos werden geschickt genutzt, um Mobilitätslücken grafisch zu schließen und die Vielseitigkeit des Angebots zu verdeutlichen."Design, das im Kopf bleibt.Kein Wunder, schließlich ist "Closing the gap" nicht nur ein Kampagnenname, sondern auch ein visueller Volltreffer. Die markanten gelben Linien, die sich zu Reifen formen, schließen symbolisch die Lücken moderner Mobilität. Dazu: Eine explosive Mischung aus realen Fotos und eigens gestalteten Illustrationen, die nicht nur auffallen, sondern sich einbrennen.Das Ergebnis? Eine Kampagne mit Haltung, Klarheit und Wiedererkennungswert - auf Print, Online, Social Media und Landingpage."Unsere Branding-Kampagne wurde im Rahmen des Wettbewerbs vom Expertengremium des German Design Council hinsichtlich Markenqualität, Markenführung sowie Gestaltung und Wirkung bewertet und schließlich ausgezeichnet - das macht uns unglaublich stolz", so Stefan Fölting, Manager Produktmanagement und Marketing bei Athlon.Markenführung mit Haltung - ausgezeichnet zweifach Winner.Über 1.300 Einreichungen aus 19 Ländern, ein Expertenpanel aus Wirtschaft, Wissenschaft, Beratung und mittendrin ein Team, das nicht auf Masse, sondern auf Klasse setzt. Denn der German Brand Award ist mehr als nur ein Preis, er ist das Gütesiegel für Marken, die Verantwortung übernehmen, Wandel ermöglichen und dabei Position beziehen.Für Jeannine Halene, Gründerin und Geschäftsführerin der Rheinschurken GmbH, ist die doppelte Ehrung ein Statement: "Die zweifache Auszeichnung des Design-Awards ist eine große Anerkennung für das gesamte Team der Rheinschurken und bestätigt uns darin, weiterhin Designlösungen zu entwickeln, die aus dem Einheitsbrei hervorstechen und Marken stark machen."Zusammengefasst eine mutige Kampagne, die nicht nur durch ihren strategischen Ansatz, sondern auch durch ihr lautes Design hervorsticht und sich durchsetzt.Mehr Informationen zur Kampagne finden Sie hier: https://www.rheinschurken.de/de/portfolio/athlonMehr Informationen zur Kampagne beim German Brand Award: https://ots.de/JsBuoGÜber die RheinschurkenDie Kreativagentur Rheinschurken (ehem. FanFactory) wurde 2011 von der Diplom-Kauffrau und E-Business-Spezialistin Jeannine Halene gegründet. Als erfolgreiche Unternehmerin steht sie auch heute noch an der Spitze des Unternehmens als Geschäftsführerin. Nebenbei ist sie eine international erfolgreiche Bestseller-Autorin und wurde in der Vergangenheit für ihre innovative Leistung als Gründerin der Agentur VORZEIGE HELDEN von der Deutschen Wirtschaft mehrfach ausgezeichnet. www.vorzeige-helden.de2015 schrieb sie gemeinsam mit Erfolgscoach Hermann Scherer mit "Marketing - Jenseits vom Mittelmaß" einen Bestseller. Das erfolgreiche Marketing-Buch wurde in mehrere Sprachen übersetzt und erfreut sich besonders im asiatischen Raum großer Beliebtheit.Das Team besteht aktuell aus 10 festen und weiteren freien Mitarbeitern. Auf der Kundenliste der Düsseldorfer Kreativagentur stehen Namen wie Sparkasse, Deichmann, Douglas, Maserati, Lindt oder die RheinLand Versicherungsgruppe. Die Agentur ist in Düsseldorf u. a. auch für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. So machten die Rheinschurken in der Vergangenheit u.a. mit der Standort-Kampagne für die Stadt Langenfeld als auch mit der kreativen Spenden-Aktion "Sprayen für einen guten Zweck" zur Wiederaufforstung in Düsseldorf nach Sturm "Ela" sowie der Corona-Initiative kunstfutter www.kunstfutter.net auf sich aufmerksam.Jeannine Halene ist Mitinitiatorin des erfolgreichen Formats "Ladies Talk", einem einflussreichen Düsseldorfer Frauennetzwerk. Seit Jahren engagiert sie sich intensiv für gemeinnützige Zwecke, darunter die alljährliche "Doc Heilein & Friends"-Benefiz-Gala in der Tonhalle.Desweiteren berät sie seit 2022 verstärkt Unternehmen zum Thema Recruiting und Generationen-Verständnis. Mehr dazu unter: www.jhrconsulting.deMehr Infos zu den Rheinschurken gibt es hier: https://www.rheinschurken.dePressekontakt:Jeannine HaleneCEO & GründerinTel.: +49 (0)211 94212837E-Mail: j.halene@rheinschurken.deWebsite: www.rheinschurken.deOriginal-Content von: Rheinschurken GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159003/6069855