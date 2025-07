Ein bekannter Marktstratege prognostiziert jetzt dieser Kryptowährung die gleiche Entwicklung wie dem Bitcoin! Kann das tatsächlich möglich sein? Und dürfen sich Anleger jetzt auf eine jahrelange Rallye bei diesem digitalen Asset einstellen? Der Bitcoin hat mit seinen Renditen in den vergangenen Jahrzehnten alles in den Schatten gestellt. Doch der Marktstratege Tom Lee sieht jetzt ausgerechnet in einer anderen Kryptowährung die Chance auf eine zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...