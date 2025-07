Zalando hat die Freigabe der EU-Kommission für die Übernahme von ABOUT YOU erhalten. Damit steht dem Abschluss der Transaktion am 11. Juli 2025 nichts mehr im Wege. Mit über 90?% der ABOUT YOU-Anteile ist ein verschmelzungsbedingter Squeeze-out vorgesehen. Die Übernahme stärkt Zalandos Ziel, das führende Fashion- und Lifestyle-Ökosystem Europas aufzubauen. Beide Marken bleiben eigenständig und bedienen komplementäre Zielgruppen. Das Management erwartet jährliche EBIT-Synergien von rund 100?Mio.?EUR sowie ein GMV- und Umsatzwachstum (CAGR) von 5-10?% bis 2028. Wichtige operative Hebel sind die Integration von SCAYLE und ZEOS. Trotz der überzeugenden strategischen Argumentation bleiben die Schätzungen vorerst unverändert, bis eine detaillierte konsolidierte Unternehmensprognose vorliegt. Die Analysten von mwb research bestätigen ihre Kaufempfehlung (BUY) und ihr Kursziel von 39,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zalando-se





© 2025 AlsterResearch