Mainz (ots) -Der Kindersoftwarepreis TOMMI geht in die 24. Runde - und das ZDF unterstützt den Preise auch in diesem Jahr. Ab sofort können Publisher und unabhängige Entwicklerinnen und Entwickler wieder digitale Spiele und Bildungsangebote einreichen.Wer kann mitmachen?Eingereicht werden können Games für PC, Konsolen, Apps, elektronisches Spielzeug und digitale Bildungsangebote sowie Webseiten und Titel für Kita und Vorschule. Die Altersgrenze ist USK 12. Teilnahmeschluss ist der 28. August 2025. Einreichungsformulare und Teilnahmebedingungen findet man hier (https://tommi.kids/kindersoftwarepreis/teilnehmen/publisher/).Kinder- und Jugendjury gesuchtGesucht wird auch eine junge Medienjury, die die nominierten Titel ausführlich in etwa 50 Bibliotheken testet und bewertet. Rund 50 Bibliotheken laden gaming-begeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahren ein, Teil der TOMMI-Kinder- und Jugendjury zu werden. In diesen Bibliotheken (https://tommi.kids/kindersoftwarepreis/jury/bibliotheken/) findet die Testphase statt. Zuvor trifft eine unabhängige Fachjury aus Pädagoginnen, Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Bildungsexpertinnen eine erste Auswahl.Was ist der TOMMI?Der Kindersoftwarepreis TOMMI fördert die Medienkompetenz junger Menschen und macht ihre Perspektive auf digitale Inhalte sichtbar.Die Preisverleihung findet am Sonntag, 14. Dezember 2025, 20.00 Uhr, im Medienmagazin "Team Timster" bei KiKA statt.Herausgeber und Partner des PreisesHerausgeber des TOMMI ist das Büro für Kindermedien FEIBEL.DE in Berlin. Partner des Preises sind der Verein Biblioplay!, biblio}suisse, der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv), Deutschlandfunk Kultur, Familie & Co, Gaming ohne Grenzen, KiKA, Kita-Onlinekongress, Partner & Söhne und das ZDF.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.deoder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6069878