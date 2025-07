© Foto: Unsplash

Laut AlixPartners werden nur 15 von 129 E-Auto-Marken in China überleben. BYD könnte dazugehören - viele andere stünden vor dem Aus. Chinas Elektroautomarkt steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Laut einer neuen Analyse der Unternehmensberatung AlixPartners werden von derzeit 129 Marken, die Elektrofahrzeuge (EVs) und Plug-in-Hybride (PHEVs) in China verkaufen, bis 2030 nur rund 15 finanziell überleben. Die Konsolidierung sei eine Folge des massiven Preiskampfs, der Überkapazitäten und fehlender Rentabilität, erklärte AlixPartners am Donnerstag. Diese verbleibenden Marken dürften bis zum Ende des Jahrzehnts etwa 75 Prozent des gesamten chinesischen NEV-Markts (New Energy Vehicles) …