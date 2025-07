Bern (ots) -Vom 4. bis 12. Juli findet die 24. Ausgabe des Neuchâtel International Fantastic Film Festivals (NIFFF) statt. Auch dieses Jahr ist die SRG als langjährige Medienpartnerin mit Koproduktionen im Programm vertreten und ist Partnerin des Fachprogramms NIFFF Extended. Auf Play Suisse wird zudem eine Sonderkollektion mit 12 Filmtiteln zur Verfügung gestellt.Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich das Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) zu einem festen Treffpunkt für Begeisterte des fantastischen Films aus dem In- und Ausland entwickelt. Vom 4. bis 12. Juli bietet das NIFFF ein vielfältiges Programm mit Filmen aus den Genres Fantasy, Horror, Science-Fiction und Thriller, welche die Grenzen zur normalen Wirklichkeit überschreiten. Auch von Einblicken in die Filmproduktion können Besucher:innen profitieren. Für zusätzlichen Glamour sorgt derweil die international renommierte belgische Schauspielerin Cécile de France, die ihren neuen futuristischen Thriller "Dalloway" bei der Eröffnungszeremonie persönlich vorstellen wird.Die SRG als MedienpartnerinDie SRG fördert das NIFFF seit 2014 und ist auch dieses Jahr wieder als Medienpartnerin des Festivals präsent. Im Programm vertreten sind die folgenden fünf SRG-Koproduktionen aus mehreren Sprachregionen:- Mother's Baby, 2025 (SRF, nominiert für die Wettbewerbssektion "International Competition"): In diesem psychologischen Thriller steht die 40-jährige Dirigentin Julia im Zentrum, die nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung schwanger wird. Doch nach einer traumatisch verlaufenen Geburt wird ihr das Baby entzogen - und als sie es schliesslich wieder in den Armen hält, beschleichen sie Zweifel: Ist es wirklich ihr Kind? Ein intensives Drama über Mutterschaft, Verlust und Identitätskrisen.- After Darkness, 1985 (RTS): In diesem düsteren Psychodrama holt ein älterer Bruder seinen labilen, suizidgefährdeten Bruder aus der Psychiatrie, um ihm durch persönliche Nähe zu helfen - doch zunehmend verwischen die Grenzen zwischen Realität und Wahn. Während der Jüngere von Visionen eines verstorbenen Zwillings heimgesucht wird, droht der Ältere selbst dem Wahnsinn zu verfallen.- Le Prince Barbare, 1988 (RTS): Dieses historische Fantasy-Drama erzählt die Reise des jungen Prinzen Ekitos, der nach der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern im Jahr 451 mit einer Hunnin und einer christlichen Geisel flieht - eine Flucht, die sich zunehmend in einen mythischen Traumpfad verwandelt. Der Film verbindet ethnografische Detailtreue mit zeitloser Symbolik und entfaltet eine kraftvolle, poetische Erzählung über Identität und Überleben.- TV oder die Ruhestörung an der Waldbergstrasse, 2025 (SRF): Als der sechsjährige Diego zu viel fernsieht und deswegen plötzlich viereckige Augen hat, entfesselt er unbewusst eine Reihe seltsamer Ereignisse, die über Bildschirme hinweg die Realität durchbrechen und seinen gesamten Wohnblock auf den Kopf stellen.- Cherubs, 2025 (RSI): In der schwarzhumorigen Tragikomödie Cherubs müssen zwei gefallene Engel für alle Ewigkeit menschliche Selbstmorde dokumentieren. Der eine hat den Glauben an Gott verloren, die andere leidet unter ihrem neuen, sterblichen Körper. Gemeinsam reflektieren sie über Schmerz, Glaube, Existenz und die Schönheit des Unvollkommenen.Der Fantasyfilm in der SchweizUnterstützt von der SRG bietet das NIFFF das Fachprogramm NIFFF Extended. Das Ziel dieses Labels ist es, die wichtigsten Herausforderungen der audiovisuellen Produktion im Bereich des Fantasyfilms in der Schweiz und auf internationaler Ebene zu diskutieren. Während vier Tagen können Besucher:innen kostenlose Konferenzen und Begegnungen mit renommierten Gästen erleben. Das Programm behandelt Aspekte aus den Bereichen Animation, visuelle Effekte (VFX), Videospiele und zeitgenössische Fantasy-Literatur. Details zum Programm sind hier zu finden: NIFFF Extended 2025: Von animierten zu nachhaltigen Welten (https://nifff.ch/de/nifff-extended-2025-von-animierten-zu-nachhaltigen-welten/).Kollektion auf Play SuisseAnlässlich des NIFFF ist zudem die Sonderkollektion "Neuchâtel International Fantastic Film Festival (https://www.playsuisse.ch/collection/355413)" auf Play Suisse verfügbar. Insgesamt umfasst die Kollektion 12 Filmtitel von vergangenen Ausgaben des NIFFF. Zu den Highlights zählen unter anderem die Filme Blue my Mind (2017), Der Unschuldige (2018) und Soul of a Beast (2021), die allesamt im Rahmen des Schweizer Filmpreises ausgezeichnet wurden.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRGianna Blummedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100933247