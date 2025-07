Bonn (www.anleihencheck.de) - Erstmals seit einem halben Jahr schrumpfte die UK-Wirtschaft im April, so die Analysten von Postbank Research.Der Rückgang sei mit 0,3 Prozent zum Vormonat zudem deutlicher als erwartet (minus 0,1 Prozent) ausgefallen. Nach einem schwachen Vormonat habe sich der sequenzielle Abwärtstrend in der britischen Industrie auch im April fortgesetzt - mit überdurchschnittlichen Produktionseinbußen in der Fertigung. ...

