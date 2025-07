DAX unter Druck - Anleger meiden Risiko vor dem Wochenende

Ein trüber Start in den Handelstag: Der DAX gerät am Freitagvormittag spürbar unter Druck und reiht sich damit in eine global schwächere Tendenz ein. Auch an der Wall Street deuten die Indikationen auf einen verhaltenen Wochenausklang hin - der S&P 500 zeigt sich ebenfalls mit negativen Vorzeichen. Anleger agieren vorsichtig, die Risikobereitschaft bleibt angesichts gemischter Konjunktursignale gedämpft.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Großbritannien sorgen für ein kleines Ausrufezeichen: Der S&P Global Construction PMI übertraf mit einem Wert von 48,8 die Erwartungen - bleibt jedoch weiter unter der Wachstumsschwelle von 50. Die Bauwirtschaft zeigt sich damit zwar robuster als gedacht, bleibt aber im Schrumpfmodus. In der Eurozone fielen die Erzeugerpreise (PPI) im Jahresvergleich mit +0,3 % leicht unter dem Vormonatswert aus. Die Daten bestätigen den disinflationären Trend, ohne jedoch neue Impulse für die Märkte zu liefern.

Im Fokus:

Hugo Boss steht heute deutlich unter Druck. Vorbörslich zeigte sich die Aktie bereits schwächer - und das aus gutem Grund: Der britische Großaktionär Frasers Group, unter der Führung von Mike Ashley, fordert in einer Pflichtmitteilung die vollständige Aussetzung der Dividendenzahlungen. Statt Ausschüttungen solle sich der Vorstand auf die Steigerung des Unternehmenswerts konzentrieren. Die einbehaltenen Mittel könnten laut Frasers besser für wachstumsfördernde Maßnahmen eingesetzt werden. Diese Forderung trifft den Modekonzern empfindlich - nicht nur wegen der Signalwirkung, sondern auch, weil Hugo Boss bislang als verlässlicher Dividendenzahler galt.

Aixtron hingegen zeigt sich gefragt. Die Aktie profitiert von einer neuen Projektpartnerschaft mit dem Softwareanbieter bimanu. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Produktionsprozesse durch datengetriebene Analysen effizienter zu gestalten. Besonders im Bereich Industrie 4.0 soll die Expertise von bimanu zur Geltung kommen. Die Nachricht kommt bei Investoren gut an - Aixtron wird als Innovationsmotor im Halbleiterumfeld wahrgenommen, und die Kooperation unterstreicht diesen Anspruch.

