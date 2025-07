DJ China befreit einige EU-Brandy-Hersteller von Antidumpingzöllen

DOW JONES--Das chinesische Handelsministerium hat Antidumpingzölle von bis zu 34,9 Prozent auf Branntweinimporte aus der EU angekündigt. Die Zölle, die am Samstag in Kraft treten, sollen für fünf Jahre gelten. Cognac-Hersteller, die mit China eine Vereinbarung über Preisverpflichtungen getroffen haben, werden jedoch davon ausgenommen. Dazu gehören Remy Cointreau, Pernod Ricard und die LVMH-Marke Hennessy. Das Handelsministerium schließt damit eine im Januar 2024 eingeleitete Untersuchung ab.

Der Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Chinas Außenminister in dieser Woche Belgien, Frankreich und Deutschland bereist, um die europäischen Staats- und Regierungschefs zu umwerben. Mitten im Handelsstreit mit Washington will Peking die Beziehungen zu seinen anderen Handelspartnern stärken. Die Reise findet außerdem nur wenige Wochen vor dem Gipfeltreffen zwischen China und den 27 Mitgliedstaaten der EU statt, das noch in diesem Monat in Peking stattfinden soll.

Peking hatte im Oktober als Reaktion auf die Entscheidung der EU, Zölle auf in China hergestellte Elektrofahrzeuge zu erheben, vorläufige Zölle auf EU-Branntweinimporte verhängt.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2025 05:32 ET (09:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.