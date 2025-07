ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 157 auf 158 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz einiger Turbulenzen dürfte das zweite Quartal für die nordeuropäischen Banken insgesamt unspektakulär verlaufen sein, schrieb Johan Ekblom in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Für deren positivere Einschätzung sei es noch zu früh. Ekblom sieht mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026 Risiken, insbesondere bei DNB und den schwedischen Häusern. Seine Favoriten in der Region bleiben Danske und Nordea./gl/ag



