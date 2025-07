Gelnhausen/Köln (ots) -Mit anwaltlicher Abmahnung vom 03.07.2025 verlangt der Bürgermeister der Barbarossastadt Gelnhausen Christian Litzinger (CDU) Unterlassung von verleumderischen Darstellungen durch den Axel Springer Verlag. Das Newsportal WELT.de hatte den HÖCKER-Mandanten in Berichten vom 02.07. und 03.07.2025 mit dem Satz zitiert: "Mit hohen Temperaturen liegen, ja, auch die Gemüter manchmal blank" und dabei den falschen Eindruck erweckt, der Bürgermeister wolle damit sexuelle Übergriffe an minderjährigen Mädchen vom 22.06.2025 im Freizeitbad von Gelnhausen mit wetterbedingten Gemütsschwankungen verharmlosen. Tatsächlich hatte der Bürgermeister diesen Satz in einem anderen Kontext verwendet. Seine Aussage wurde in manipulativer Weise so dargestellt, als habe er damit die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe kommentiert.Sexuelle ÜbergriffeAm 22.06.2025 kam es sich im Freizeitbad von Gelnhausen mutmaßlich zu sexuellen Übergriffen an acht minderjährigen Mädchen durch vier Männer syrischer Herkunft.Interview des HÖCKER-MandantenAm 29.06.2025 gab der Bürgermeister einer WELT-Reporterin ein Interview. Die Reporterin stellte ihm zwei Fragen.Die erste Frage nahm Bezug auf die aktuellen Vorfälle sexualisierter Gewalt im Schwimmbad. Der HÖCKER-Mandant beantwortete diese Frage damit, dass acht Mädchen im Alter von 11-16 Jahren von vier Männern im Alter von 18-28 Jahren sexuell belästigt worden seien. Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen und habe drei der vier Beschuldigten festnehmen können.Die zweite Frage der Reporterin bezog sich auf mögliche Vorfälle im Freibad in der Vergangenheit. Zu dieser Frage erklärte der HÖCKER-Mandant, dass es bis dato nur leichtere Vorfälle von Diebstahl und Beleidigungen gegeben habe. Ausschließlich bezogen auf frühere verbale Entgleisungen im Schwimmbad äußerte er dann: "Also, es ist natürlich immer, bei hohen Temperaturen liegen auch die Gemüter manchmal blank.". Damit wollte er zum Ausdruck bringen, dass die verbalen Auseinandersetzungen aus der Vergangenheit - gerade im Gegensatz [sic!] zum aktuellen Vorfall - keine schwerwiegenden Vorfälle waren, was auch die Unvorhersehbarkeit des aktuellen Falls erklärt.Falscher Eindruck durch WELT-BerichterstattungDie WELT setzt den Satz in ihren Berichten nun manipulativ in unmittelbaren Kontext zu den aktuellen Vorfällen sexueller Übergriffe, so dass die Leser zwingend zu der falschen Schlussfolgerung gelangen müssen, der Bürgermeister habe die schwerwiegenden sexuellen Vorfälle verharmlost. Seitdem erhält er nicht nur scharfe Kritik, sondern überdies bereits mehrere Morddrohungen.Rechtsanwalt Dr. Marcel Leeser:"Unser Mandant hat sexuelle Übergriffe niemals verharmlost. Gegen diese völlig unverantwortliche Form des populistischen und die Leserschaft durch manipulative Tricks aufhetzenden Journalismus wird der Bürgermeister von Gelnhausen konsequent mit allen juristischen Mitteln vorgehen."Pressekontakt:Dr. Marcel LeeserRechtsanwalt / PartnerFachanwalt für gewerblichen RechtsschutzHÖCKER Rechtsanwälte PartGmbHFriesenplatz 1D-50672 KölnTel +49 221 933 191 0Fax +49 221 933 191 10leeser@hoecker.euHÖCKER Rechtsanwälte PartGmbBPartnerschaftsregister AG Essen Nr. 1797Datenschutzinformationen / Liste der Partner: www.hoecker.euOriginal-Content von: HÖCKER Rechtsanwälte PartGmbB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106075/6070094