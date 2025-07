© Foto: DALL*E

Ex-BitMEX-Chef Arthur Hayes warnt vor einem Bitcoin-Crash im Sommer - ausgelöst durch Trumps Sparkurs und sinkende Liquidität. Sein Worst-Case: Ein Rücksetzer bis in die 90.000-Dollar-Zone.BitMEX-Gründer Arthur Hayes warnt vor einem möglichen Rücksetzer des Bitcoin-Kurses auf 90.000 bis 95.000?US-Dollar im August. In einem aktuellen Blogbeitrag schreibt Hayes: "Ich glaube, dass der Markt von jetzt an, bis zur Rede von Jerome Powell in Jackson Hole im August, seitwärts bis leicht nach unten tendieren wird. Der Downside liegt bei 90.000 bis 95.000?US-Dollar." Auslöser sei laut Hayes die absehbare Liquiditätsverknappung durch Trumps "Big Beautiful Bill", ein Gesetzespaket mit …