Werbung - Kostenloser Bernecker Praxis-Workshop - "Da wäre ich auch gerne dabei gewesen …" - Wenn Sie sich das bei den nächsten Börsenhochs nicht mehr denken möchten, ist unser Praxis-Workshop am 10. Juli 2025 genau das Richtige für Sie. Erfahren Sie mehr darüber, wie man systematisch Vermögen aufbauen kann - über einen Sparplan, der zum Einen auf ETFs und zum anderen auch auf konkrete, vielversprechende Aktien setzt. Also planvoll, flexibel, mit realistischen Erwartungen und einem vernünftigen langfristigen Fokus inkl. Potenzial durch den Zinseszinseffekt.Dabei sollen nicht nur konkrete Instrumente angesprochen werden, sondern auch eine Orientierung für die praktische Umsetzung über unseren kommerziellen Partner "Smartbroker" geboten werden. Damit ist der Workshop sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Anleger geeignet, die an konkreten Sparplan-Instrumenten interessiert sind. Die Kurzformel zur Veranstaltung:4 starke ETFs + 4 Top-Aktien + plus 1 "smarter Broker" - Wegweiser für einen erfolgreichen SparplanExklusiv für Live-Teilnehmer der Veranstaltung am 10. Juli 2025: Zwei Börsenbrief-Ausgaben aus dem Hause Bernecker im Wert von zusammen mehr als 20?€ gratis. Schön für Sie: Die Veranstaltung ist kostenlos für Sie. Sichern Sie sich Ihren Teilnehmerplatz noch heute. Hier geht es zur Infoseite:https://ichkaufeaktien.de/vermoegensaufbau-praxis-workshop/