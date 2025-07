Mladá Boleslav (ots) -› Bei der diesjährigen Austragung des internationalen Radsportereignisses begeht Škoda Auto sein 130-jähriges Bestehen, das auf die Anfänge des Unternehmens als Fahrradhersteller im Jahr 1895 zurückgeht› Der tschechische Automobilhersteller stellt für die Tour de France eine vollständig elektrifizierte Flotte von bis zu 225 Begleitfahrzeugen zur Verfügung, die aus reinen Elektro- und Plug-in-Hybridmodellen besteht› Der neue Škoda Enyaq und der Superb iV (Škoda Superb Combi 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,4 - 0,5 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,8 - 17,5 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,2 - 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 11 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): D; Škoda Superb Limousine 1,5 l TSI PHEV DSG 150 kW (204 PS): Kraftstoffverbrauch (gewichtet kombiniert): 0,3 - 0,4 l/100 km; Stromverbrauch (gewichtet kombiniert): 15,5 - 16,9 kWh/100 km; Kraftstoffverbrauch (bei entladener Batterie): 5,1 - 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (gewichtet kombiniert): 8 - 9 g/km; CO2-Klasse (gewichtet kombiniert): B; CO2-Klasse (bei entladener Batterie): C - D) wechseln sich als rotes Führungsfahrzeug des Tour-Direktors ('Red Car') ab› Zum 15. Mal entwirft Škoda Design die Kristalltrophäen für den Gesamtsieger, die Führenden der Punkte- und Bergwertung sowie den besten NachwuchsfahrerMorgen beginnt die 112. Tour de France, das berühmteste Etappenrennen der Welt, und Škoda Auto ist - insgesamt bereits zum 22. Mal - wieder als Hauptpartner dabei. Der Automobilhersteller rüstet den Veranstalter mit bis zu 225 Begleitfahrzeugen aus, alle entweder vollelektrisch oder mit Plug-in-Hybridantrieb. Darunter sind auch gleich zwei 'Red Cars' - ein neuer Škoda Enyaq und ein Superb iV - als Führungsfahrzeug für Rennleiter Christian Prudhomme. Škoda ist zudem langjähriger Sponsor des grünen Trikots für den punktbesten Fahrer, und stellt die Trophäen für den Gesamtsieger, die Führenden der Punktewertung und der Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer. In diesem Jahr absolviert das Peloton bestehend aus 184 Fahrern aus 23 Teams insgesamt 21 Etappen mit einer Gesamtlänge von 3.339 Kilometern, das Ziel liegt auf den Champs-Élysées in Paris.Martin Jahn, Škoda Auto-Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: "Škoda Auto ist stolz darauf, seit 22 Jahren Hauptpartner der Tour de France zu sein. Während wir das 130-jährige Jubiläum von Škoda feiern, ist unser Engagement für den Radsport stärker denn je. Wir freuen uns darauf, Teil eines der meistbeachteten Sportereignisse der Welt zu sein und dieses spannende Rennen mit einer modernen Flotte aus Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeugen zu unterstützen. Škoda wird gemeinsam mit Millionen von Fans entlang der Strecke und unglaublichen drei Milliarden Fernsehzuschauern die herausragenden Leistungen der Fahrer verfolgen. Und wir freuen uns darauf, mit diesen Fans über unsere Plattform WeLoveCycling in Kontakt zu treten und gemeinsam die Begeisterung für das Rennen zu teilen."Tour de France kehrt auf die Champs-Élysées zurückDie 112. Tour de France wird vom 5. bis 27. Juli ausgetragen. Der Grand Départ findet in Lille in Nordfrankreich statt, das Rennen endet diesmal wieder - nach dem Ausweichen nach Nizza im vorigen Jahr wegen der Olympischen Spiele - mit dem traditionellen Zieleinlauf auf den Champs-Élysées in Paris. Insgesamt 184 Fahrer aus 23 Teams müssen 21 Etappen und 3.339 Kilometer mit insgesamt 52.500 Höhenmetern bewältigen. Dabei durchqueren sie das französische Zentralmassiv, die Pyrenäen, die Alpen mit dem legendären Mont Ventoux und das Jura-Gebirge. Der höchste Punkt der Strecke ist der Col de la Loze auf 2.304 Metern über dem Meeresspiegel.Škoda stellt Organisatoren und Rennleitung bis zu 225 Begleitfahrzeuge zur VerfügungAls offizieller Hauptpartner der Veranstaltung stellt Škoda Auto den Veranstaltern bis zu 225 vollelektrische und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge zur Verfügung. Die Flotte umfasst den neuen Enyaq sowie die Plug-in-Hybridversionen des Superb. Zusätzlich zu den offiziellen Fahrzeugen bringt Škoda in diesem Jahr auch zwei Konzeptfahrzeuge mit zur Tour de France: Der Elroq Respectline (https://www.skoda-media.de/press/detail/4458/) begleitet die Karawane auf jeder Etappe des Rennens und unterstreicht die Werte der Marke: Respekt, Vielfalt und Integration. Die Fans können sich auch auf das zehnte Škoda Azubi Car freuen, den L&K 130 (https://www.skoda-media.de/press/detail/4481/), der von Auszubildenden der Škoda Berufsschule entworfen und gebaut wurde.Rennleiter Christian Prudhomme stehen gleich zwei 'Red Cars' zur Verfügung, die erneut das Feld anführen werden - ein Škoda Enyaq und ein Škoda Superb iV. Diese mobilen Kommandozentralen, die mit einer unverwechselbaren Lackierung versehen sind, verfügen über eine ausgeklügelte Kommunikationstechnik, um das Geschehen auf der Strecke ständig überwachen und Informationen mit anderen Organisationsmitgliedern austauschen zu können.Škoda Design entwirft Kristalltrophäen mit dem Logo zum 130-jährigen JubiläumŠkoda ist Sponsor des grünen Trikots für den Führenden in der Punktewertung und stellt die Trophäen für den Gesamtsieger, die Gewinner der Punkte- und Bergwertung sowie den besten Nachwuchsfahrer. In diesem Jahr tragen die Trophäen anlässlich des 130-jährigen Jubiläums des Automobilherstellers ein spezielles Škoda Logo.Škoda startet Fan-Aktivitäten und Gewinnspiele für Mitfahrten auf den Champs-ÉlyséesWährend der gesamten Tour wird Škoda auf der Plattform WeLoveCycling (https://www.welovecycling.com/de/) Updates zum Rennen und Behind-the-scenes-Storys veröffentlichen sowie Gewinnspiele mit exklusiven Preisen ausrichten. Zu den Hauptpreisen gehören Plätze in Škoda Fahrzeugen auf der Schlussetappe in Paris für sieben Gewinner inklusive Begleitung sowie die Chance, an der Seite ehemaliger Profis auf einem 60 Kilometer langen Rundkurs um die Champs-Élysées zu fahren. Zu den weiteren Preisen gehören professionelle Fahrräder und offizielle grüne Škoda Trikots. Mitglieder der Škoda Radsport-Community können sich auch für eine Fahrt mit dem Tour de France-Sieger 2010 und Škoda WeLoveCycling-Botschafter Andy Schleck anmelden. Während der Veranstaltung können die Zuschauer das Škoda Coffee Car besuchen, während ein Škoda Promotion-Team mit Geschenken und Souvenirs entlang der Strecke unterwegs ist. Der Automobilhersteller ist außerdem Sponsor der offiziellen Tour de France-App.Das Engagement von Škoda für den Radsport hat seine Wurzeln in der FirmenhistorieDie Geschichte des tschechischen Automobilherstellers ist eng mit Fahrrädern verbunden. Im Jahr 1895 starteten die Škoda Gründer Václav Laurin und Václav Klement mit einer Fahrradfabrik in Mladá Boleslav. Der tschechische Automobilhersteller unterstützt viele weitere große Radsportveranstaltungen für Profis und Amateure, darunter die Tour de France Femmes avec Zwift, die Vuelta und die L'Etape. 