© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance

Nach einer kurzen Rallye setzen XRP, Solana und Cardano auch schon wieder zurück aber technische und fundamentale Daten zeigen weiteren Optimismus. Die Euphorie am Kryptomarkt scheint fürs Erste gestoppt. Nach einem kräftigen Wochenauftakt müssen führende Altcoins wie XRP, Solana (SOL) und Cardano (ADA) heute deutliche Rücksetzer hinnehmen. Analysten sprechen von einer gesunden Marktbereinigung nach der jüngsten Rallye. Doch regulatorische Durchbrüche als auch technische Signale deuten auf mittelfristige Stärke hin. Am Freitagmittag notiert XRP bei 2,23 US-Dollar, was einem Rückgang von 2,5 Prozent auf 24-Stunden-Sicht entspricht. Solana fällt auf 150,38 US-Dollar und verliert damit 2,8 …