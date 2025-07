Hannover (ots) -Benedikt Hensel ist zum neuen Direktor des Deutschen Evangelischen Instituts für Altertumsforschung des Heiligen Landes (DEI) in Jerusalem berufen worden. Hensel ist seit 2022 Universitätsprofessor für Altes Testament an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Er tritt sein neues Amt zum Jahresbeginn 2027 an und übernimmt damit die Leitung und Verwaltung des Instituts in Jerusalem. Einen entsprechenden Beschluss des Verwaltungsrates des DEI hat der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in seiner jüngsten Sitzung bekräftigt."Ich freue mich darauf, die traditionsreiche Arbeit des DEI Jerusalem mit neuen Impulsen im Austausch mit den vielen Partner*innen des Instituts in eine gemeinsame Zukunft zu führen", unterstrich Hensel nach seiner Berufung. "Was dieses Institut für mich besonders auszeichnet, ist die Verbindung wissenschaftlicher Exzellenz mit einer lebendigen Kommunikation in akademische, kirchliche, kulturelle und gesellschaftliche Öffentlichkeiten hinein - ein Alleinstellungsmerkmal, das ich als zukünftiger Direktor konsequent weiterentwickeln möchte." Über die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit könne man nicht nur die Ursprünge religiöser Traditionen besser verstehen, so Hensel, "sondern auch aktuelle gesellschaftliche Konflikte deuten und dabei helfen, Wege zu einem gelingenden Zusammenleben zu entwickeln."Professor Hensel habe eine klare Vision für seine Arbeit in Jerusalem, bekräftigte der Auslandsbischof der EKD, Frank Kopania: "Dazu zählen eine forschungsstarke Archäologie ebenso wie der systematische Ausbau der akademischen Vernetzung des DEI Jerusalem und die strategische Entwicklung des entstehenden Wissenschaftszentrums auf dem Gelände der Kaiserin-Auguste-Viktoria-Stiftung." Hensel stehe zugleich "für eine theologisch reflektierte, gesellschaftlich wirksame Bildungsarbeit, die sowohl Pilgergruppen und Gemeinden als auch Studierende und junge Menschen in der Region einbindet", so Bischof Kopania.Nach dem Studium der Evangelischen Theologie, Klassischen Archäologie und Judaistik in Heidelberg, Amsterdam und Utrecht wurde Hensel 2010 im Fach Altes Testament promoviert und habilitierte sich 2016 ebenfalls in diesem Fach. Wissenschaftliche Stationen führten ihn an die Universitäten Mainz, Zürich, Göttingen, Haifa und Tel Aviv. Ein Schwerpunkt seiner Forschung liegt in der Biblischen Archäologie, insbesondere im Bereich innovativer digitaler Kulturerbe-Forschung. Benedikt Hensel ist ordinierter Pfarrer der Evangelischen Kirche in Hessen und NassauHannover, 4. Juli 2025Pressestelle der EKDCarsten SplittPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6070222