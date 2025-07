Wien (www.fondscheck.de) - Die US-Großbank Citigroup beteiligt sich an der Servicegesellschaft Han-ETF, so die Experten von "FONDS professionell".Dies hätten die Unternehmen mitgeteilt. Demnach erwerbe die Bank einen Minderheitsanteil an dem White-Label-Anbieter für börsengehandelte Fonds (ETFs). Die Unternehmensgründer und Co-Chefs Hector McNeil und Nik Bienkowski würden die Mehrheit behalten. Neben der Citi würden bereits Elkstone, Point72 Ventures und Thirdstream Partners zu den Anteilseignern zählen. Die finanziellen Details des Deals seien nicht veröffentlicht worden. ...

