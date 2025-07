Beijing (ots/PRNewswire) -Die 4. RCEP (Shandong) Import Expo wurde am 27. Juni in Linyi City in der ostchinesischen Provinz Shandong eröffnet. An der diesjährigen Messe nahmen 348 Unternehmen teil, die auf einer Ausstellungsfläche von 35.000 m² und an 1.200 Ständen 15.000 Besucher am ersten Tag begrüßen konnten.Die Messe zog Aussteller aus 66 Ländern und Regionen an, darunter Malaysia, Kambodscha, Japan und die Republik Korea. Insgesamt nahmen 247 internationale Unternehmen an der Veranstaltung teil, darunter 179 aus den Mitgliedsländern der Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) und 51 aus den Partnerländern der Belt and Road Initiative.Gleichzeitig diente die Messe als Austauschplattform für Unternehmen aus dem In- und Ausland. Die Veranstaltung umfasste 17 nationale Pavillons und 7 internationale Partnerstadtpavillons und zog 28 grenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen wie Wildberries und Voghion sowie 20 internationale Handelskammern und Wirtschaftsverbände an, darunter den chinesisch-afrikanischen Wirtschaftsrat, die Agentur für KMU und Start-ups in Korea (KOSME), die malaysische Industrie- und Handelskammer in China und das Indonesische Handelsförderungszentrum, Shanghai.Außerdem wurden auf der diesjährigen Messe namhafte Unternehmen vorgestellt. Zum ersten Mal wurden spezielle Ausstellungsbereiche für intelligente Technologien und multinationale Unternehmen eingerichtet, in denen 18 führende Technologieunternehmen wie Tesla und Unitree Robotics sowie 11 Fortune-Global-500-Unternehmen, darunter CP Group und Amazon, modernste Technologien und innovative Lösungen präsentieren.Darüber hinaus bot die Messe wichtige Veranstaltungen wie die China International Import Expo (CIIE) Roadshow und Konferenzen zur Förderung der Industrie. Auf der Messe wurden zahlreiche Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet, wodurch die Außenhandelsdienstleistungen und die Lieferkette für Online-Plattformen erweitert wurden.In Zusammenarbeit mit acht großen Handelsmärkten, darunter der Markt für Hotelbedarf und der internationale Lebensmittelmarkt, organisierte die Messe die Vor-Ort-Beschaffung durch bekannte Supermarktketten und internationale Beschaffungsteams in der gesamten Provinz Shandong und stellte eine enge Verbindung zwischen lokalen Herstellern und Vertriebsunternehmen her. Außerdem wurden spezielle Ausstellungsbereiche für hochwertige Exportgüter und internationale Konsumgüter eingerichtet, um den lokalen Unternehmen die Erschließung inländischer und globaler Märkte zu erleichtern.Darüber hinaus wurden Online- und Offline-Erlebnisse integriert und ein Modell entwickelt, das Ausstellungen, Industrie, Logistik und Digitalisierung miteinander verbindet. Diese Bemühungen machen die Messe zu einer umfassenden Plattform für die Integration von Ressourcen und verstärken die Stärken von Linyi in den Bereichen Handel, Logistik und industrielle Entwicklung.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/346374.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2724261/e27b063d686b4bf58d760b8f2b1666f7.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-eroffnung-der-4-rcep-shandong-import-expo-im-ostchinesischen-linyi-302498257.htmlPressekontakt:Linlin Yang,linlinyanglyn@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/6070225