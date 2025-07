Donald Trumps Steuerpaket "One Big Beautiful Bill Act' hat alle parlamentarischen Hürden genommen und wird vom US-Präsidenten am 4. Juli ratifiziert. Gibt es ab 2026 einen Extra-Steueraufschlag bei Dividenden und Zinsen für ausländische Anleger? Vorerst keine "Vergeltungsteuer" Die Passage zur "Vergeltungssteuer" wurde laut aktuellen Berichten aus dem Entwurf vor der Abschiedung des Gesetzes durch US- Senat und Kongress wieder gestrichen. Vorerst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...