Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 35 %. In dieser Woche haben wir zwei Updates geliefert, eine Neuaufnahme und einen Nachkauf getätigt, zwei Ratings geändert, ein neues Kursziel gesetzt und ein Stop-Loss platziert. Heute platzieren wir noch ein Verkaufslimit und zwei Absicherungslimits. Betroffen sind unter anderem BYD, RIVIAN, FORESIGHT GROUP HOLDINGS, TRATON, BELLWAY, BOMBARDIER, TELEPERFORMANCE, BILFINGER und CADENCE DESIGN SYSTEMS. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Die Wall Street bleibt auf Monatssicht in der Favoritenrolle. NASDAQ100 und S&P500 steigen stärker als der DAX, aber in den Depots außerhalb der USA kommt davon leider das Gegenteil an, weil der Dollar so schwach ist, dass er der Gewinn in ein einen Verlust verkehrt.Unterm Strich fährt man mit dem Dax besser, es sei denn man sichert die Dollarschwäche ab. Ein entsprechendes ETF von Xtracker mit Währungsabsicherung gegen die Dollarschwäche ist in beiden Listen enthalten.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!