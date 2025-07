Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Feiertag in den USA - der "Independence Day" - sorgt heute auch hierzulande für wenig Ausschläge im Anleihehandel, so die Deutsche Börse AG.Doch auch die anderen Tage der Woche seien in ruhigen Bahnen verlaufen, wie Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank berichte. "Die Impulse fehlen", stelle der Händler fest. Das könne sich nächste Woche allerdings ändern. Denn am 9. Juli, dem Mittwoch, ende die neunzigtägige Frist von US-Präsident Donald Trump für Verhandlungen zur Verhinderung "reziproker" Zölle. "Es könnte durchaus eine Überraschung drohen", meine Daniel. ...

