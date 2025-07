Hohe Temperaturen machen auch Computern zu schaffen: Desktop-PCs und Notebooks geraten schnell an ihre thermischen Grenzen, wenn man nicht aufpasst. So beugt man Hitzeschäden am Rechner vor. Es müssen keine Rekordtemperaturen sein: Schon bei 30 Grad können Rechner schlapp machen, insbesondere wenn es sich um schlecht gewartete oder auch verschmutzte Geräte handelt, warnt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). So weit sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...