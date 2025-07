SCENTMATIC Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich der Duftdigitalisierung, stellte sein KI-gestütztes Duft-zu-Sprache-System KAORIUM bei der Produkteinführung von THAMEEN Fragrance vor. Diese wichtige Veranstaltung fand vom 5. bis 11. Juni 2025 im Kaufhaus Selfridges in London, Großbritannien, statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250703715220/de/

State of exhibition

Globale Expansion: KAORIUM etabliert sich in Großbritannien

Europa ist weltweit führend auf dem Duftmarkt, wobei für Großbritannien bis 2033 ein Marktvolumen von 2,82 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird. Vor diesem Hintergrund baut SCENTMATIC seine internationale Präsenz rasch aus. Im Mai 2024 gründete SCENTMATIC seine ausländische Tochtergesellschaft KAORIUM in London und ernannte den Branchenexperten Ben Yanoushek zum CEO. Der offizielle Betrieb in Großbritannien begann am 1. Februar 2025 mit dem Start der eigenen Website www.kaorium.com.

KAORIUM bei der Produkteinführung von "Florentine Diamond" getestet

Die Produkteinführung von "Florentine Diamond" für die Luxusmarke THAMEEN Fragrance diente als erster Test für KAORIUM. Die Veranstaltung fand in einem prestigeträchtigen Bereich der Beauty-Abteilung von Selfridges statt und zog viele Besucher an. Am Eröffnungstag konnten Fachleute und Influencer bei einem speziellen Frühstücksevent in der "Brasserie of Light" von Selfridges KAORIUM in individuellen Sessions hautnah erleben.

SCENTMATIC ist weiterhin bestrebt, die innovative Fähigkeit von KAORIUM, Düfte und Sprache zu verbinden, zu präsentieren und damit das sensorische Erlebnis im In- und Ausland zu verbessern.

Über THAMEEN Fragrance

THAMEEN ist eine Nischenparfümmarke mit Sitz in Großbritannien, deren Name auf Arabisch "kostbar" bedeutet. Inspiriert von seltenen Edelsteinen, kreiert sie exquisite, lang anhaltende Extrait de Parfums aus sorgfältig ausgewählten, hochwertigen Inhaltsstoffen.

Was ist "KAORIUM"?

KAORIUM ist das KI-System von SCENTMATIC, das Düfte und Sprache ineinander übersetzt. Es visualisiert schwer fassbare Duftimpressionen mit Worten und identifiziert Düfte, die mit bestimmten Wörtern verbunden sind. Dieses einzigartige Erlebnis aktiviert beide Gehirnhälften und erschließt neue Sinneswahrnehmungen. Das Potenzial von KAORIUM erstreckt sich über die Bereiche Duft, Bildung, Gastronomie und Einkauf und schafft vielfältige Geschäftsmöglichkeiten.

SCENTMATIC Inc.

SCENTMATIC wurde 2019 gegründet und ist ein Business-Design-Kollektiv, das sich auf die "Digitalisierung des Geruchssinns" konzentriert. Durch Gerüche und Sprache will das Unternehmen die menschliche Sensibilität weiterentwickeln und verschiedene Branchen innovativ gestalten, indem es Erlebnissen einen emotionalen Mehrwert verleiht.

Vertreter: Toshiharu Kurisu

Standort des vertretungsberechtigten Geschäftsführers: 3F, 4-22-7 Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013, JapanS

URL: https://scentmatic.co.jp

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250703715220/de/

Contacts:

SCENTMATIC Inc.

KONTAKTE: https://scentmatic.co.jp/contact-en