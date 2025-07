Straubing (ots) -US-Präsident Donald Trump spielt sich auf als Präsident der "kleinen Leute". Doch er verachtet sie in Wahrheit. Denn was er ihnen mit seiner "Big Beautiful Bill" zumutet, ist brutal und maximal unfair. Daran ändert eine temporäre Befreiung von Trinkgeldern und Überstunden in überschaubarem Umfang, für die er sich feiert, nichts. Sie ist eher das Feigenblatt, das für die breite Masse verdecken soll, wie schamlos Trump die Wohlhabendsten entlastet, während Millionen "normale" Amerikaner im Krankheitsfall nicht mehr durch "Obamacare" abgesichert sein werden. Nur Migranten und Kriminelle, versichert das Weiße Haus. Viele werden sich wundern.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6070301