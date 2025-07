Baden-Baden (ots) -Ab 4. Juli jeden Freitag eine neue Folge in der ARD AudiothekPersönliche Anekdoten, kuriose Schlagzeilen, virale Fundstücke und die ein oder andere private Glanzleistung - in der neuen Staffel "Baborie & Rakers" fragen sich Judith Rakers und Ariana Baborie, was eigentlich so los gewesen ist bei ihnen selbst, in der Welt ganz allgemein und in diesem merkwürdigen Internet. Einmal pro Woche besprechen die beiden aktuelle Themen - mal tiefgründig, meistens heiter, immer ehrlich. "Was war los gewesen?", die neue Staffel des Podcast "Baborie & Rakers" ist ab 4. Juli in der ARD Audiothek abrufbar. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge.Zwischen Lifehacks und Tagesschau-NostalgieIn der ersten Folge sprechen die beiden unter anderem darüber, dass Judith Rakers trotz ihres Ausstiegs vor eineinhalb Jahren für viele immer noch eines der Gesichter der Tagesschau ist:"Wenn ich Leuten erzähle, dass ich Podcasts mit Judith mache. Die sagen dann manchmal: 'Ach, die von der Tagesschau? Die habe ich letzte Woche noch gesehen!' und dann sage ich immer: 'Ich weiß nicht, was du geraucht hast, aber auf gar keinen Fall hast du die letzte Woche in der Tagesschau gesehen!", so Ariana Baborie. Des Weiteren sprechen die beiden auch über die aktuelle Hitzewelle und darüber, mit welchen Tricks Ariana Baborie nicht nur sich, sondern auch ihrem Hund eine Abkühlung verschafft.Die ARD Audiothek - mobil und werbefreiDie ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Rund 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle "ARD Audiothek" bzw. Nennung des ARD Podcasts "Baborie & Rakers".Weitere Informationen unter http://swr.li/neue-staffel-baborie-und-rakers-startetund https://www.ardaudiothek.de/sendung/baborie-und-rakers-was-war-los-gewesen/urn:ard:show:ae22215d2ae085cf/Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6070310