In diesem spannenden Vortrag von der Invest 2025 spricht Roland Elias (@SteuernmitKopf) über die steuerlichen Fallstricke und Gestaltungsmöglichkeiten für Privatanleger und Trader im aktuellen Börsenumfeld. Welche Fehler kosten Anleger Jahr für Jahr bares Geld? Wie lässt sich die Steuerlast legal optimieren? Und was sollte man unbedingt beachten, wenn man an der Börse aktiv ist - mit Aktien, ETFs oder Derivaten?