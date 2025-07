Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, "keep cool"! Genau dieses Motto scheint aktuell das Gebot der Stunde zu sein. Und das betrifft nicht nur das momentane Wetter, das zwar "Sonne satt" liefert, aber mit den nahezu täglich getoppten Hitzerekorden gar manchen von uns an die Grenze des noch Erträglichen bringt. "Keep cool" sollte aber auch die zentrale Verhaltensleitlinie für...

Den vollständigen Artikel lesen ...