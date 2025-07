Krypto-Week im Juli könnte Bitcoin-Rallye auslösen

In den USA stehen einige wichtige Entscheidungen hinsichtlich der weiteren Zukunft von Kryptowährungen an. Diskussionen soll es im US-Senat und Repräsentantenhaus in der sogenannten Krypto-Week Mitte Juli geben. Die geplanten Gesetzesvorhaben könnten für erhebliche Bewegung im Kryptowährungsmarkt sorgen und eine neue Rallye bei Bitcoin und anderen digitalen Assets einläuten.

Drei wegweisende Gesetze stehen zur Abstimmung

Donald Trump versprach schon im Wahlkampf die massive Deregulierung im Krypto-Bereich und lässt sich selbst als kryptofreundlichster US-Präsident der USA feiern. Nun sollen schon bald die nächsten Maßnahmen folgen, wie aus dem US-Senat und dem Repräsentantenhaus verlautet. Der Sprecher Mike Johnson kündigte an, dass während der Crypto Week drei wegweisende Gesetze geprüft werden: der CLARITY Act, der Anti-CBDC Surveillance State Act und der GENIUS Act des Senats.

Trump hatte in der Vergangenheit mehrfach gefordert, dass die Gesetze so schnell wie möglich auf seinem Schreibtisch zur Unterzeichnung landen. Insbesondere beim GENIUS Act macht der Präsident Druck, da dieser ein vorher nie dagewesenes Rahmenwerk für Stablecoins schafft und die Adaption massiv vorantreiben dürfte. Der Anti-CBDC Surveillance State Act zielt darauf ab, der Notenbank Fed zu verbieten, eine digitale Währung zu testen oder auf den Markt zu bringen, während der CLARITY Act für transparentere Regulierung von Kryptobörsen sorgen soll.

Experten sehen positive Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Viele Experten haben sich bereits optimistisch geäußert, dass es Zustimmung für die Gesetze geben dürfte. Ob das dem Bitcoin weiter nach oben hilft, bleibt zunächst abzuwarten, doch die Mutter aller Kryptowährungen dürfte sicherlich von einer wachsenden Adaption digitaler Assets in der Wirtschaft profitieren. Fundstrat-Stratege Tom Lee sieht in Ethereum den großen Gewinner der neuen Gesetzgebung, da Stablecoins mehrheitlich auf dem Ökosystem aufbauen.

Krypto-Investoren dürfen gespannt sein, wie es in den kommenden Wochen mit Blick auf die Gesetzgebung im Kryptobereich weitergeht. Nach den sieben Tagen der Crypto Week dürfte es weitere Deregulierungsvorstöße der Republikaner geben, so zumindest die allgemeine Ansicht der Experten. Für Anleger, die sich dadurch einen weiteren Kursanstieg beim Bitcoin erhoffen, kann sich ein Blick auf innovative Projekte wie Bitcoin Bull lohnen.

Bitcoin Bull Token als Profiteur der Bitcoin-Entwicklung

Bitcoin Bull ist ein einzigartiges Projekt, das Anlegern die Chance einer Verschmelzung aus Bitcoin und Memecoin bietet. Das Projekt verfügt über ein einzigartiges Belohnungssystem, das den Kurs durch Token Burns und Airdrops von echten Bitcoins an die Kursentwicklung von BTC koppelt. Konkret gibt es Token-Burns, wenn Bitcoin die Marken von 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar erreicht, während Ausschüttungen von echten BTC bei 150.000, 200.000 und 250.000 US-Dollar erfolgen.

Durch dieses einzigartige Konzept ist das Projekt bei Anlegern sehr beliebt und hat schon im Presale mehrere Millionen US-Dollar einsammeln können. Allerdings besteht nur noch für kurze Zeit die Chance, den Coin zu einem festgelegten Preis zu kaufen, da demnächst das ICO ansteht. Anleger, die optimistisch für Bitcoin Bull sind, sollten sich beeilen, da der Coin nach dem ICO Marktschwankungen unterliegen wird.

