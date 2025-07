Cathie Wood prognostiziert Bitcoin-Kurs von 2,4 Millionen Dollar

Fondsmanagerin Cathie Wood ist enorm optimistisch für den weiteren Kursverlauf beim Bitcoin und mit dieser Ansicht ist sie nicht allein. Die Expertin glaubt, dass die Kryptowährung Geschichte schreiben kann und sieht massive Kurssteigerungen voraus. Unterstützt wird diese bullische Einschätzung auch von der Investmentbank Standard Chartered, die ebenfalls außergewöhnliche Prognosen für Bitcoin abgibt.

Cathie Woods extreme Bitcoin-Prognose

Cathie Wood ist bekannt dafür, extrem technologieoffen und bullisch für neue Innovationen zu sein. Die Fondsmanagerin des ARK Investment Funds ist auch optimistisch für den Bitcoin und traut der Mutter aller Kryptowährungen eine enorme Entwicklung zu. Das von Cathie Wood betriebene Analystenhaus ARK Research schätzt, dass der Bitcoin bis zum Ende des Jahrzehnts einen Kurs von 2,4 Millionen US-Dollar erreichen kann.

Binnen weniger als fünf Jahren wäre das eine Steigerung um mehr als 2.000 Prozent. Selbst wenn es nicht ganz so gut für den Bitcoin läuft, rechnen die Experten in einem Basisszenario vor, dass die Mutter aller Kryptowährungen bis 2030 einen Kurs von 1,2 Millionen US-Dollar erreichen kann. Als Treiber für diesen Kursanstieg sieht Star-Investorin Cathie Wood insbesondere die Nachfrage institutioneller Investoren, die bereits 2024 und 2025 für einen Kursanstieg gesorgt hat.

Standard Chartered bestätigt bullische Aussichten

Mit ihrer bullischen Prognose ist Cathie Wood nicht allein. Glaubt man einer aktuellen Prognose der Investmentbank Standard Chartered, dann könnte sich der Kurs des Bitcoins im zweiten Halbjahr fast verdoppeln. Konkret prognostizieren die Experten einen Kursanstieg bis auf 200.000 US-Dollar, dank weiterer ETF-Käufe, einer steigenden Geldmenge, sinkenden Zinsen und der Politik der US-Regierung.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass sowohl die Experten der Bank als auch die Fondsmanagerin für ihre stets bullischen Thesen bekannt sind und nicht immer richtig liegen. Dennoch zeigen die Prognosen von Cathie Wood und Standard Chartered, dass der Bitcoin bald Geschichte schreiben und sowohl kurz- als auch langfristig massiv ansteigen könnte.

Bitcoin Bull Token als Profiteur des Bitcoin-Booms

Bitcoin Bull ist ein einzigartiges Memecoin-Projekt, das einerseits Chancen in der Altcoin Season bietet und andererseits durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem an die Kursentwicklung der Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt ist. Immer dann, wenn der Bitcoin im Kurs eine bestimmte Marke erstmalig durchbricht, werden kurstreibende Maßnahmen ergriffen. Diese sind entweder Token Burns, die das Angebot verknappen, oder Airdrops von echten Bitcoins als Ausschüttung für Anleger.

Ein weiterer großer Vorteil des Bitcoin Bull Projekts ist, dass Anleger hier nicht mehr als 100.000 US-Dollar ausgeben müssen, um an der Wertentwicklung des Bitcoins zu partizipieren. Tatsächlich reichen bereits einige Cent. Das Bitcoin Bull Projekt erfreut sich großer Beliebtheit bei Anlegern, allerdings sollten sich Investoren mit einem Kauf beeilen, denn der Presale des Projektes läuft nur noch einige Tage.

Direkt zur Bitcoin Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.