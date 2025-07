Krypto-Experten warnen vor dem Ende des Bitcoin-Bullenmarktes

Während sich einige Anleger bereits auf die nächsten Kursausbrüche bei Bitcoin und anderen Kryptowährungen einstellen, warnen führende Experten vor dem nahenden Ende des aktuellen Bullenmarktes. Zwei renommierte Krypto-Analysten haben konkrete Gründe für ihre pessimistische Einschätzung identifiziert und sehen in den aktuellen Marktentwicklungen besorgniserregende Parallelen zu vergangenen Zyklen.

Krypto-Treasury-Unternehmen treiben den Markt an

Im vergangenen Jahr ist mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ein neuer Trend entstanden: die Krypto-Treasury-Unternehmen. Während es zuvor nur wenige Firmen außerhalb der Kryptoindustrie waren, sind jetzt immer mehr von ihnen hinzugekommen, die aktiv in digitale Assets investieren. Beschleunigt wurde diese Entwicklung durch die neuen Buchführungsregeln und die regulatorische Klarheit.

Mittlerweile halten bereits 255 Entitäten 3,47 Millionen Bitcoins. Die meisten von ihnen sind mit 83 in den USA ansässig, gefolgt von Kanada mit 38, Großbritannien mit 16, Hongkong mit 9 und China mit 9. Strategy Inc. hat sich besonders hervorgetan und hält mittlerweile 597.325 Bitcoins, was rund 3% der Gesamtversorgung entspricht. Seit dem 3. November haben die öffentlichen Unternehmen 232.308 Bitcoins gekauft, während die tägliche Schürfmenge im selben Zeitraum nur 109.800 Bitcoin betrug.

Experten sehen Risiken durch gehebelte Positionen

Krypto-Experte Ran Neuner von Crypto Banter warnt, dass jeder Zyklus des Krypto-Marktes immer mit dem Platzen einer Blase aufgrund von gehebelten Positionen endete. In diesem Zyklus sieht er diese Gefahr bei den Krypto-Treasury-Unternehmen gegeben, welche ebenfalls gehebelt in die Kryptowährungen investieren. Miles Deutscher schließt sich dieser Einschätzung an, erwartet jedoch vor dem Platzen der Blase noch einen enormen Anstieg.

Die Volatilität der Kryptowährungen kann sich bei Marktkorrekturen negativ auf die Aktienkurse auswirken, vor allem wenn der Aufschlag gegenüber dem Nettoinventarwert schwindet. Dadurch könnten die Unternehmen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Lage zu Bitcoin-Verkäufen genötigt werden, was eine stärkere Korrelation zu den Finanzmärkten zur Folge haben und somit einen Vorteil der Krypto-Assets abschwächen könnte.

BTC Bull Token: Der erste Bitcoin-Treasury-Memecoin

Während bei Bitcoin mit zunehmender Marktkapitalisierung langsam das Steigerungspotenzial abnimmt, gibt es neuartige Bitcoin-Alternativen, die deutlich mehr Gewinnmöglichkeiten mit exponentiellem Potenzial bereitstellen. Der erste Bitcoin-Treasury-Memecoin BTC Bull Token hat 15% seiner Gesamtversorgung für den Erwerb von echten Bitcoins eingeplant und weitere 10% für BTCBULL-AirDrops. Zudem sollen 15% über die Zeit im Zusammenhang mit neuen Bitcoin-Preisrekorden vernichtet werden, während 35% bereits vor der Markteinführung dauerhaft eliminiert wurden.

Aus der Bitcoin-Schatzkammer erhalten die BTCBULL-Inhaber regelmäßig echte Bitcoins geschickt. Das erste Mal wird der Mechanismus bei einem Bitcoin-Preis von 150.000 USD aktiviert und alle 50.000 USD wiederholt, während das Burning bei 125.000 USD startet. Besonders günstige Konditionen können sich frühe Anleger mit dem Vorverkauf sichern, wo die Coins noch für weniger als 3 Tage für 0,002585 USD offeriert werden. Zudem sind diese bereits stakbar, um 51% pro Jahr zu verdienen.

