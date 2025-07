EQS-News: AMAG Austria Metall AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

Ranshofen, 04. Juli 2025 AMAG Austria Metall AG: Richtungsweisender Stromvertrag für Elektrolyse Alouette in Vorbereitung Einigung auf Rahmenbedingungen für neuen langfristigen Stromvertrag zwischen Elektrolyse Alouette, Regierung Québec und staatlichem Stromanbieter Hydro-Québec

Neuer Stromvertrag soll Bezug von insgesamt 1.085 MW, von 1. Jänner 2030 bis Ende 2045, zu wettbewerbsfähigen Preisen, ermöglichen

Essenzielle Basis für profitable Weiterentwicklung der größten Elektrolyse Nord- und Südamerikas

Bestehender Stromvertrag läuft planmäßig per Ende 2029 aus Die Eigentümer der kanadischen Elektrolyse "Aluminerie Alouette Inc." (Alouette), an der die AMAG Austria Metall AG (AMAG) zu 20 % beteiligt ist, die Regierung der kanadischen Provinz Québec und der staatliche Stromanbieter Hydro-Québec haben sich heute auf wesentliche Rahmenbedingungen betreffend eines neuen langfristigen Stromvertrages geeinigt. Dazu wurde eine Absichtserklärung (MoU - Memorandum of Understanding) unterzeichnet, auf deren Basis nun an der Vertragserstellung gearbeitet wird. Der neue Stromvertrag soll einen Bezug von 1.035 MW, von 1. Jänner 2030 bis 31. Dezember 2045, ermöglichen. Zusätzlich werden 50 MW, aufgeteilt auf zwei Tranchen zu je 25 MW, für weiteres organisches Wachstum zur Verfügung gestellt. Der Strompreis hängt - wie auch im derzeitigen Stromvertrag geregelt - vom Aluminiumpreis sowie von der Midwest-Prämie ab (sog. Risk-sharing contract). Die in der Absichtserklärung festgelegten Konditionen gewährleisten damit die langfristige Energieversorgung von Alouette zu wettbewerbsfähigen Preisen. Mag.a Claudia Trampitsch, Finanzvorständin der AMAG und als Mitglied im Eigentümerausschuss der Alouette verantwortlich für das Elektrolysegeschäft: "Unsere strategische Beteiligung an der Elektrolyse Alouette ist ein fixer Bestandteil des Geschäftsmodells der AMAG-Gruppe. Zum einen sichert sie die Versorgung mit Primäraluminium für den Standort Ranshofen, zum anderen stärkt sie die Profitabilität der AMAG-Gruppe. Mit der Einigung über wesentliche Rahmenbedingungen zum neuen Stromvertrag wurde die Grundvoraussetzung für die profitable Weiterentwicklung unserer global führenden Elektrolyse in den kommenden 20 Jahren geschaffen." Mit dem Abschluss eines neuen Stromvertrages verpflichtet sich Alouette unter anderem in den kommenden Jahren Investitionen zu tätigen, die die nachhaltige und profitable Unternehmensentwicklung unterstützen. Sie stehen vollumfänglich im Einklang mit den strategischen Unternehmenszielen der Elektrolyse und betreffen vorwiegend den technologischen Fortschritt als auch die Bereiche Umwelt, Energieeffizienz und Automatisierung. Mit einer jährlichen Gesamtkapazität von über 620.000 Tonnen Primäraluminium ist Alouette die größte Elektrolyse in Nord- und Südamerika. Die Produktion erfolgt durch den effizienten Einsatz von elektrischer Energie aus Wasserkraft mit einem ausgesprochen niedrigen CO 2 -Fußabdruck. Die Elektrolyse ist in der kanadischen Provinz Québec in Sept-Îles ansässig und beschäftigt rund 950 Mitarbeiter:innen.

Über die AMAG Gruppe Die AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 % beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Bei AMAG components mit Sitz in Übersee am Chiemsee (Deutschland), werden außerdem einbaufertige Metallteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie gefertigt.

Investorenkontakt Pressekontakt Mag. Christoph M. Gabriel, BSc MMag. Alexandra Hanischläger, MBA Leitung Investor Relations Leitung Kommunikation und Marketing AMAG Austria Metall AG AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausener Straße 61 Lamprechtshausener Straße 61 5282 Ranshofen, Austria 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-3821 Tel.: +43 (0) 7722-801-2673 Email: investorrelations@amag.at Email: publicrelations@amag.at Website: www.amag-al4u.com

