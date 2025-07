© Foto: Jens Kalaene - dpa

Für rund 1 Milliarde Euro darf Zalando seinen deutschen Konkurrenten About You übernehmen. Der Moderiese wird dadurch noch größer. Euphorie kommt am Aktienmarkt dennoch nicht auf.Ein halbes Jahr nach der angekündigten Übernahme des Modehändlers About You durch Platzhirsch Zalando hat die EU-Kommission grünes Licht gegeben. Zalando, bereits Europas größter Modehändler mit rund 52 Millionen Kunden, konnte sich damit ein weiteres Stück des Marktes sichern. Während Analysten den Deal als positiv werten, bleiben Anleger unbeeindruckt. Baader-Analyst Volker Bosse nennt jedoch gleich mehrere Gründe, warum die Fusion ein Gewinn für Anleger ist. Zum einen dürfte der Deal "zu erheblichen Synergien …