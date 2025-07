Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Über das anstehende Wochenende werden die weltweiten Investoren versuchen, zwei Nachrichten der vergangenen 24 Stunden richtig einzuordnen und zu interpretieren: zum einen den Arbeitsmarktbericht aus den USA und zum anderen Trumps "großes, schönes Gesetz", das am Donnerstag die letzte Hürde genommen hat. Der US-Präsident dürfte es nun am symbolträchtigen Nationalfeiertag unterschreiben und in Kraft setzen. Wir stellen den Marktkommentar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...