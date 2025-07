BTC Bull Token erreicht über 8 Mio. $ - 1. Treasury-Memecoin-Presale bald vorbei!

Erfolgreich entwickelt sich der Vorverkauf von BTC Bull Token, der mittlerweile schon über 8,06 Mio. USD eingenommen hat. Indessen bewegt sich dieser auf die finale Phase zu, wobei fortan lediglich zwei Tage und 21 Stunden verbleiben, um vor der Markteinführung am Montag einzusteigen.

Es ist keine Zeit mehr nach, um den Einstieg noch weiter zu verzögern. Denn, sobald der Coin von den Kryptobörsen erstmalig gelistet wurde, könnte dieser schon exponentiell in Richtung Mond steigen.

Für einen besonders guten Start wurden zudem am Donnerstag 7,5 Mrd. BTCBULL-Coins über ein Burning vernichtet, was beeindruckenden 35 % der Gesamtversorgung entspricht. Basierend auf dem aktuellen Verkaufspreis von 0,002585 USD sind dies also rund 19,3 Mio. USD.

Zudem ist Bitcoin nicht mehr weit von seinem Allzeithoch entfernt, sodass auch die erste Belohnung für die BTCBULL-Inhaber immer näher rückt, die schon bei 125.000 USD hinzukommt und die Umlaufversorgung erneut verknappt. Für den aktuellen Preis verbleiben jedoch nur noch wenige Stunden, bevor der Coin auf den Markt kommt.

Verringerung des BTCBULL-Angebots eröffnet Chance von 28x

Aufgrund der Verringerung der BTCBULL-Coins um 35 %, gibt es von ihnen lediglich noch 13,65 Mrd. Stück. Daher passt sich dementsprechend auch deren Steigerungspotenzial deutlich nach oben an.

Vergleicht man den BTC Bull Token mit anderen Memecoins ohne Nutzen, die trotzdem Bewertungen von 300 Mio. USD bis 1 Mrd. USD erreicht haben, so wirkt das Projekt gerade wie ein besonders gutes Schnäppchen.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 300 Mio. USD würde sich der BTCBULL-Coin auf dem 18. Platz der Memecoins befinden. Damit wäre er jedoch noch deutlich günstiger als viele andere Token, die nicht annähernd einen solchen Nutzen mit den an Bitcoin-gebundenen Belohnungen bieten. Somit könnte er schon 0,02 USD und daher 8,5x erreichen.

Bemerkenswert ist auch das ungebrochene Interesse an dem Vorverkauf des BTC Bull Token. Aber wie wird er sich erst entwickeln, wenn dieser von den Börsen eingeführt wurde und eine Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD erreicht?

In diesem Falle würde dies einem Kurs von rund 0,07 USD und somit einem Anstieg von 28x entsprechen. Daher ist auch nicht verwunderlich, dass die Analysten der altbekannten Krypto-Bildungsplattform 99Bitcoins mit über 723.000 Abonnenten dem BTCBULL ein Steigerungspotenzial von 10x in Aussicht stellen.

Auf den ersten Eindruck mag eine Bewertung von 1 Mrd. USD nach sehr viel klingen, jedoch haben einige Memecoins wie Dogecoin schon 73,8 Mrd. USD erreicht, was also sogar 2.114x entsprechen würde. Die verschiedenen an Bitcoin gebundenen Meilensteinbelohnungen können deshalb sogar für BTC Bull Token mehr als 1 Mrd. USD erzielen.

Nächster Bitcoin-Anstieg kann BTCBULL-Belohnungen aktivieren

Der wichtigste Indikator und Katalysator für den BTCBULL-Coin ist der Bitcoin-Preis, wie beim Erreichen des ersten wichtigen Meilensteins von 125.000 USD. Schließlich wird dann erstmalig das Burning-Verfahren hinzugeschaltet, welches das Angebot noch weiter verknappt, um den eigenen Kurs zu fördern.

Sofern sich die hohe Reduktion zu Beginn im Umfang von 35 % der Gesamtversorgung so auswirkt, wie zu erwarten ist, könnten vergleichbare positive Entwicklungen bei den nächsten Burning-Meilensteinen von 175.000 und 225.000 USD beobachtet werden, da sie sich alle 50.000 USD wiederholen.

Diese Burnings müssen jedoch nicht unbedingt für steigende Kurse sorgen. Ähnlich ist es beispielsweise bei den verlorenen Bitcoins der Fall, wie von James Howells, welcher 8.000 BTC auf einer Festplatte verwahrt hat, die er nun verzweifelt auf Mülldeponien sucht. All dies sorgt wiederum für Knappheit, wobei die hohen Bestände des Gründers Satoshi Nakamoto ebenfalls ungeklärt bleiben.

Dieser Verknappung im Zusammenhang mit den alle vier Jahre stattfindenden Halvings, welche die Emissionsmenge halbieren und für ein deflationäres Asset sorgen, erhält man eine unaufhaltbare monetäre Kraft, die das Finanzsystem revolutioniert.

Die Rolle als digitales Gold kann der BTC Bull Token nicht einfach durch Burnings replizieren, was er auch nicht versucht. Stattdessen ist sein Vorteil, dass er durch die automatisch vergüteten Belohnungen bei neuen Preismeilensteinen direkt an den Bitcoin-Kurs gebunden wird.

Den ersten Bitcoin-AirDrop erhalten die BTCBULL-Inhaber bei einem Kurs von 150.000 USD, wobei die Höhe dieser von der Anzahl der gehaltenen Token abhängt. Wiederholt wird das Verfahren allen weiteren 50.000 USD und somit bei etwa 200.000, 250.000 und 300.000 USD. Somit akkumulieren sich die Bitcoin-Belohnungen automatisch.

Für die BTC-AirDrops müssen sie lediglich den BTCBULL-Coin in der interoperablen Best Wallet verwahren, welches der Partner des Projektes ist. Zudem gibt es derzeit keine einfachere und passivere Möglichkeit, um an passive Bitcoin-Belohnungen zu gelangen, als den BTC Bull Token.

Beanspruchung und Listung erfolgen schon am Montag

Sollten Sie schon bei Bitcoin-Preisen von 1, 1.000 oder 10.000 USD davon ausgegangen sein, dass es zu hoch wäre, werden Ihnen aktuell die mehr als 100.000 USD verdeutlicht haben, dass Bitcoin jede Menge Steigerungspotenzial besitzt. Bald sollen noch deutlich höhere Kurse von 1 Mio. USD und sogar 10 Mio. USD möglich sein.

Den Bullenmarkt können Anleger nun durch eine Vervielfachung ihres Gewinnpotenzials stärker nutzen. So sind es bei dem BTC Bull Token die passiven Bitcoin-Einkommen sowie das Kurssteigerungspotenzial von BTC und BTCBULL, welche zu den Staking-Zinsen hinzukommen.

Jedoch werden die Investoren nicht ewig die Möglichkeit haben, um den Coin vor der großen Markteinführung zu kaufen. All diejenigen, welche jetzt zögern, könnten dies schon bald bitter bereuen.

Angesichts des bevorstehenden Endes des Presales sollten Interessierte jetzt auf die Website gehen und mit dieser ihre digitale Geldbörse verbinden, wobei idealerweise die Best Wallet gewählt wird. Danach können Sie mit ETH, BNB, USDT und Bankkarte zahlen.

Neu erworbene BTCBULL-Coins lassen sich auch zur Maximierung der Rendite in dem Staking-Pool für ein passives Einkommen in Höhe von 51 % pro Jahr halten, was wiederum die Umlaufversorgung zusätzlich verknappt und den Kurs fördert.

Für die Bitcoin-AirDrops qualifizieren Sie sich über die Nutzung der Best Wallet, wobei sich auch Ihre bestehenden digitalen Geldbörsen in Best Wallet einbinden lassen. Sollten Sie die App noch nicht besitzen, können Sie diese einfach über Google Play und den Apple App Store herunterladen.

Verpassen Sie auch keine wichtigen Ankündigungen über den BTC Bull Token, in dem Sie sich den Communitys auf X und Telegram anschließen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.