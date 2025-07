Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 juillet/July 2025) - The common shares of Intellistake Technologies Corp. (ISTK), previously listed as The Good Flour Corp. (GFCO) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Intellistake Technologies Corp. is a technology company that is focused on decentralized artificial intelligence and engaging in operations across the blockchain ecosystem, including proof-of-stake mining, blockchain nodes, digital tokens and validators.

Les actions ordinaires d'Intellistake Technologies Corp. (ISTK), précédemment cotées sous le nom de The Good Flour Corp. (GFCO), ont été approuvées pour leur cotation à le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com le jour de la négociation.

Intellistake Technologies Corp. est une société technologique axée sur l'intelligence artificielle décentralisée et engagée dans des opérations dans l'ensemble de l'écosystème blockchain, notamment l'exploitation minière de preuve d'enjeu, les nœuds blockchain, les jetons numériques et les validateurs.

Issuer/Émetteur : Intellistake Technologies Corp. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : ISTK Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 107 977 467 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 95 161 671 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie CUSIP : 45829F 10 0 ISIN : CA 45829F 10 0 9 OLD CUSIP/ISIN : 382099109/CA3820991097 Boardlot/Quotité : 500 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription : Le 9 juillet/July 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 30 jiun/June Transfer Agent/Agent des transferts : TSX Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for ISTK. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)