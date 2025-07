Anzeige / Werbung

Wer eine KI-Aktie sucht, deren Software nicht nur einen konzeptionellen Vorteil bietet, der im täglichen Arbeitsalltag nur schwer zu integrieren ist, sondern eine Anwendung, die ab der ersten Minute 96 % der Kosten einspart, die normalerweise anfallen würden, wenn ein Mensch diesen Job erledigte, der sollte sich für Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) interessieren. HEUTE MEHR DENN JE!

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) wollte bis Ende 2025 10.000 User für ihre KI-Telefon-Plattform gewinnen aber der Kundenansturm ist weitaus massiver als anfangs prognostiziert. Im April hat man das interne Ziel bereits um 100% übertroffen! Syntheia Reports 20,000 Subscriptions

Der nächste Entwicklungsschritt:

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) unterzeichnete ein nicht bindende Absichtserklärung ein bestehendes Callcenter zu übernehmen um dieses mit der hauseigenen KI-Software zur Abwicklung von Anrufen ausrüsten um das normalerweise margenschwache, weil personalintensive Geschäft zu einer wahren Goldgrube umzufunktionieren. (Syntheia Signs Non-Binding LOI for Call Center Acquisition). Nun wird dieser eigentlich zunächst vage Millionen-Schachzug Realität:

Syntheia Signs Definitive Agreement for Call Center Acquisition

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT), ein führender Anbieter von Conversational-KI-Lösungen für das Management eingehender Telefonanrufe, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Beyond The Call Inc. ("BTC-Vermögenswerte"), Die Vermögenswerte bestehen im Wesentlichen aus….

Konditionen

20.000.000 Stammaktien

8.000.000 $ (über Fremdfinanzierung), abzüglich des kanadischen Gegenwerts von 1.485.000 USD, der an eine Drittpartei zu zahlen ist



"Diese Übernahme wird nach Abschluss sofort einen Umsatz von über 10 Millionen Dollar und ein prognostiziertes EBITDA von über 2,2 Millionen Dollar generieren. Durch die Kombination mit unserer Syntheia-Konversations-KI-Plattform erwarten wir Einsparungen und Effizienzsteigerungen von 30% bei gleichzeitiger Verbesserung des Kundenerlebnisses. Willkommen in der Kraft der KI. Wir wollen diese branchenweite Einführung in Nordamerika fortsetzen und unsere Konversations-KI-Plattform bei Callcenter-Akquisitionen einsetzen, um das Umsatzwachstum zu steigern, Einsparungen zu erzielen, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und einen kontinuierlichen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Bleiben Sie dran!", sagte Tony Di Benedetto, Chief Executive Officer

News Fazit

Der bei weitem höchste Kostenfaktor in einen Callcenter ist das Personal - werden die Anrufe aber durch KI abgewickelt, fallen diese enormen Aufwände zu einen großen Teilweg und aus einem gewinnmargenschwachen Geschäft könnte eine wahre Goldgrube werden, sodass sich die Kaufkosten binnen kurzer Zeit amortisieren.

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) rechnet damit 30% der Aufwände einsparen zu können. Laut den uns in der Pressemitteilung präsentierten Daten, betragen diese 7,8 Mio. Das bedeutet, das 30% rund 2,3 Mio CAD sind, die durch den Einsatz der Syntheia_KI eingespart werden können.

Das hat den Effekt, dass sich das EBITDA auf 4,5 Mio. Dollar mehr als verdoppelt und so eine 45% EBITDA-Marge entsteht - einzigartig in dieser Branche!

Halten die prognostizierten Zahlen, dann hat sich der Kaufpreis von rund 10 Mio. Dollar schon nach 2 Jahren fast amortisiert und Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) hat so ein echtes Schnäppchen gemacht!

Dieses Modell ist beliebig skalierbar und es scheint als habe Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) den goldenen Schlüssel gefunden zu haben, wie man gewinnschwache Callcenter in Goldgruben verwandelt.

Der Plan ist es offenbar, noch weitere Callcenter in Nordamerika zu übernehmen - gelingt dies, werden wir möglicherweise explodierende Umsätze bei branchenunüblich hohen Gewinnmargen sehen, die Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) zu einem Magneten für Investoren machen könnten.

Nach der Wiederaufnahme des Handels am Monta sollte die Aktie von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT), mit weit überdurchschnittlichem Handelsvolumen kräftig zulegen können! Meinung Redaktion

Soundhound vs. Syntheia

Geringe Umsätze, der Kurs dümpelt um die 2 USD Marke - die wenigsten hatten Soundhound (Nasdaq: SOUN - Börsenwert 3,6 Milliarden USD) seinerzeit auf dem Schirm. UND DANN KAMEN DIE KUNDEN! Ein paar Monate später sind aus einem Investment von 5.000 EUR die erbauliche Summe von 75.000 EUR geworden.

Sounhound (NASDAQ: SOUN)-Chart: KW1 - KW52 2024

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Branchenprimus Soundhound. Die KI-Technologie von Syntheia ist nämlich wenige Minuten nach der Registrierung einsatzbereit und unmittelbar danach schon automatisch auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten!

Syntheia-Software in Action:

Schauen Sie sich diesen komplett AI-abgewickelten Restaurant-Syntheia-Reservierungsvorgang an:

Syntheia Corp.*

WKN: A40PRT . CSE: SYAI



Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ist ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, das proprietäre Algorithmen zur Ermöglichung menschenähnlicher Telefongespräche entwickelt. Unter einigen anderen Pilot-Kunden verwendet ein Autorhersteller die Syntheia-Plattform für seinen telefonischen Kunden-Support

Unser Fokus auf Tonalität, Stimmung und Gesprächsverhalten hebt uns von den anderen ab. Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

Telefongespräche mit Kunden sind kostspielig, ineffektiv und aufgrund von Personalproblemen oft höchst ineffizient. Die größten Probleme dabei sind:

Sprachbarrieren, Kosten für Angestellte, Telefonzentralenkosten, eine niedrige Produktivität

Die Konsequenzen:

Enttäuschte Kunden, verlorene Kunden, Serviceabbruch

34% aller potentiellen Kunden, die in der Warteschleife hängen, kommen nie wieder zurück! Da würde doch eine Lösung, die jeden Anruf, egal zu welcher Uhrzeit und 365 Tage im Jahr, sofort annimmt und selbstständig abwickelt, genau wie es Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) anbietet, ein hoher Mehrwert sein, noch dazu, wenn der Setup-Vorgang so simpel ist wie hier gezeigt:

Die möglichen Bereiche, in denen man die AI-Software von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) einsetzen kann, scheinen unbeschränkt. Derzeit gibt es Lösungen für folgende Bereiche:

Eine einzige Anwendung, die auf die Anforderungen zugeschnitten ist

AssistantNLP ist für kleinere und mittlere Unternehmen wie Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, uvm.

Alle Ausführungen können Gespräche in Englisch abwickeln, Französisch und Spanisch sind in Arbeit und bieten die Möglichkeit einer Schnittstelle zur Einbindung in bestehende Systeme.

Jetzt, nach ausgedehnten Praxistests mit verschiedenen Kunden, möchte Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) das System kommerzialisieren und wir denken, dass man dabei gute Karten haben könnte! Allein die Einfachheit des Setup-Prozesses gepaart mit der kostenfreien Freemium-Variante senken die Eintrittshürden beinahe auf Null. Die Kunden sollten dann schnell den Mehrwert begreifen können, sodass diese ein Upgrade durchführen, entweder auf die Basic-Variante um für 100 Dollar pro Monat, oder auch auf die Pro-Version für 300 Dollar pro Monat.

Durch den Ersatz unserer veralteten Telefonplattform hat es Syntheia unserem Unternehmen Palmieri Furniture ermöglicht, eine nahtlose, unterbrechungsfreie Kundenbindung zu bieten. Dies hat die Markentreue gestärkt und den Umsatz gesteigert. Wir freuen uns, Syntheia weiterhin zu verwenden und würden es jedem Unternehmen empfehlen. Frank Palmieri, Palmieri Furniture - Pilotkunde

Fertigentwickelt, mit weiteren verschiedenen Sprachen, ist das System quasi dann weltweit einsetzbar. Dies sollte den Weg ebnen, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in relativ kurzer Zeit 5.000 bezahlende Kunden gewinnen kann, was einem Jahresumsatz von 6 Mio.. Dollar erwirtschaften könnte.

Aufgrund dieser Voraussetzungen sind wir der Meinung, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in kurzer Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden AI-Unternehmen werden könnte, was mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen einhergehen sollte!

Mehr über Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT): https://www.syntheia.ai/

Enthaltene Werte: CA8716261075