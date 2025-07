Der Energiebedarf wird in den kommenden Jahren rasant steigen. Die Gründe hierfür liegen vor allem im kometenhaften Aufstieg künstlicher Intelligenz und in den damit verbundenen Investitionen in die Infrastruktur. Davon profitieren vor allem auch Versorger. An der positiven Entwicklung des Aktienkurses vergangene Woche war abzulesen, dass der Markt die Entscheidung des spanischen Energieriesen gutheißt: Nach dem Rücktritt von Armando Martinez übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...