© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Am Mittwoch, dem 02.07. gab Tesla Inc. erneut sinkende verkaufszahlen bekannt. Der Kurs der Aktie stieg daraufhin dennoch an und die wO Community reagierte mit Unverständnis und Spott.In der ersten Juliwoche war der Tesla Inc. Thread erneut die aktivste Diskussion zu Einzelwerten im wO-Forum. Der Grund sind die am Mittwoch, dem 02.07. veröffentlichen Absatzzahlen (wO berichtete) und die daraufhin erfolgte erstaunliche Kursentwicklung. Der Kurs von Tesla Inc. stieg nach Bekanntgabe der niedrigen Absatzzahlen um beinahe 10% an, obwohl vermeldet wurde, dass im Quartal 2, 2025 insgesamt 13% weniger Autos verkauft wurde als im Vorjahreszeitraum. Anders als die Börse sieht die überwiegende …