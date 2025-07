Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -In einem strategischen Schritt zur Stärkung der logistischen Infrastruktur Saudi-Arabiens legte Seine Exzellenz Eng. Saleh bin Nasser Al-Jasser, Minister für Transport und Logistikdienste sowie Vorsitzender der saudischen Hafenbehörde (Mawani), den Grundstein für einen neuen Logistikkorridor, der den Islamischen Hafen von Jeddah mit dem Al-Khumrah Logistics Park verbindet.An der Zeremonie nahmen der Präsident von Mawani, Eng. Suliman Almazroua, sowie hochrangige Beamte und Führungskräfte aus dem gesamten Transport- und Logistikbereich teil.Das von Mawani entwickelte und umgesetzte Korridorprojekt hat einen Wert von über 183,7 Millionen Dollar und erstreckt sich über 17 Kilometer mit zwei Fahrspuren in jede Richtung. Der Korridor bietet 12 Überführungen, Notzufahrten, Wartungseinrichtungen sowie ein umfassendes Regenwasserkanalisationssystem, das einen ununterbrochenen Lkw-Verkehr zwischen dem Hafen und dem Logistikpark unter Umgehung des städtischen Straßennetzes von Jeddah ermöglicht.Minister Al-Jasser betonte, dass der eigens eingerichtete Korridor die Umschlagskapazität des Jeddah Islamic Port um 10 % erhöhen, die Lkw-Ströme rationalisieren und die Straßensicherheit durch die Trennung des Schwerlastverkehrs vom allgemeinen Stadtverkehr erhöhen wird. Das Projekt soll außerdem Staus, Lärm und visuelle Verschmutzung verringern und gleichzeitig zu geringeren Kohlenstoffemissionen sowie zu einem besseren städtischen Lebensumfeld beitragen."Diese Initiative ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der nationalen Verkehrs- und Logistikstrategie und unterstreicht das Ziel des Königreichs, ein globales Logistikzentrum zu werden, das drei Kontinente miteinander verbindet", sagte Al-Jasser.Der Korridor stärkt die multimodale Integration sowie die Effizienz der Lieferkette und verbessert gleichzeitig die Handelserleichterung und die Betriebsleistung des Jeddah Islamic Port. Er erschließt zudem neue Investitionsmöglichkeiten in der Region und schafft einen Mehrwert für Spediteure, Importeure, Exporteure, Reedereien sowie Nutzer von Logistikparks.Jeddah Islamic Port ist ein wichtiges Tor an der Küste des Roten Meeres, das 12,5 Quadratkilometer mit 62 Mehrzweck-Liegeplätzen, hochmodernen Terminals und spezialisierten Einrichtungen, die den regionalen und internationalen Handel unterstützen, umfasst.Dieses Projekt ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den saudi-arabischen Logistiksektor voranzubringen sowie die Ziele der Vision 2030 in Bezug auf wirtschaftliche Diversifizierung und Konnektivität zu erreichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2724226/The_Saudi_Ports_Authority_Mawani.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2702111/5401140/The_Saudi_Ports_Authority_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/minister-al-jasser-legt-grundstein-fur-logistikkorridor-zwischen-dem-islamischen-hafen-jeddah-und-dem-logistikpark-al-khumrah-zur-steigerung-der-kapazitat-sowie-des-logistikflusses-302498383.htmlPressekontakt:hello@masswedo.com,Phone number: +966 55 150 0095Original-Content von: The Saudi Ports Authority (MAWANI), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161216/6070495