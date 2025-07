Hotstocks KW 27 / 2025: Sommer, Sonne, Solar-Aktien!

Megatrend Energiewende

Solar-Aktien zeigen starkes Momentum! Jetzt einsteigen?

Die derzeitige Sommerhitze rücken Solar-Aktien in den Fokus der Anleger. Die Temperaturen bis knapp 40 Grad Celsius lassen den Klimawandel unmittelbar erleben und schaffen gleichzeitig ideale Bedingungen für die Photovoltaik. In Anbetracht dieser paradoxen Lage können Investitionen in diese Wertpapiere durchaus attraktiv sein. Einerseits liefert die Stromproduktion mittels Solarenergie gerade Rekordmengen, andererseits erhöhen sie den Handlungsdruck für die Energiewende.

Die globale Energiewende hin zu erneuerbaren Energien ist ein Megatrend, der durch Klimaziele, Regierungspolitik und sinkende Kosten angetrieben wird, wobei Solar oft die kostengünstigste Energiequelle geworden ist. Kontinuierliche technologische Fortschritte bei Effizienz und Speichertechnologien machen Solarenergie immer attraktiver, während neue Entwicklungen wie Perowskit-Solarzellen oder schwimmende Solarpanels zusätzliche Märkte eröffnen.

Viele Länder fördern den Solarausbau durch Subventionen, Steuervergünstigungen und Einspeisetarife, wobei der Inflation Reduction Act in den USA oder der Green Deal in Europa Beispiele für massive staatliche Unterstützung darstellen. Die Kosten für Solarmodule sind in den letzten Jahren drastisch gefallen, was die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Brennstoffen erhöht hat. Der Sektor bietet dabei diversifizierte Investmentmöglichkeiten von Modulherstellern über Installationsunternehmen bis hin zu Solar-Projektentwicklern und Energiespeicher-Spezialisten.

Die wachsende Nachfrage sowohl von privaten Haushalten als auch Unternehmen, die verstärkt in Solaranlagen investieren, wird von Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeitszielen getrieben. Natürlich sollten Sie auch die Risiken bedenken, wie Überkapazitäten, politische Änderungen, Handelsstreitigkeiten und die Zyklizität der Branche, weshalb eine sorgfältige Analyse einzelner Unternehmen und deren Positionierung im Markt wichtig ist.

Nextracker Inc. (NXT) - ISIN US65336K1034

Nextracker Inc. entwickelt intelligente Solar-Tracker-Systeme und Software für Solarparks. Die Tracker-Systeme ermöglichen Solarmodulen, der Sonnenbewegung automatisch zu folgen und dadurch die Energieausbeute zu maximieren. Das Unternehmen ist global aktiv mit Niederlassungen in den USA, Brasilien, Mexiko, Spanien, Indien, Australien und dem Nahen Osten. Für das laufende Jahr wird wie bereits für 2024 ein Verlust erwartet. Charttechnisch sahen wir jedoch starke Bewegungen nach oben. Bei Rücksetzern könnten Setups in Long-Richtung attraktiv sein.

SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) - ISIN US83417M1045

SolarEdge Technologies aus Israel entwickelt DC-optimierte Wechselrichtersysteme, die den Stromertrag maximieren und Energiekosten senken. Die Technologie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, flexible Anlagenplanung und Fernüberwachung einzelner Module. Das Unternehmen bedient alle Marktsegmente - von Privathaushalten bis zu gewerblichen Anlagen. Die Produkte sind bereits in über 130 Ländern im Einsatz. Die fundamentalen Zahlen mit mehreren Verlustjahren in Folge zeigen den starken Wettbewerbsdruck in der Branche. Charttechnisch sahen wir aber gerade in den letzten Tagen nach den Earnings starkes Momentum, das eine etwas überkaufte Situation herbeigeführt hat. Wir sollten die Aktie auf jeden Fall auf dem Schirm haben.

JinkoSolar Holding Co., Ltd. (JKS) - ISIN US47759T1007

JinkoSolar, ein chinesischer Konzern aus Shangrao, zählt zu den Marktführern im Bereich der Solartechnologie. Das Unternehmen hat sich auf die vollständige Wertschöpfungskette spezialisiert - von der Forschung und Entwicklung bis zur Produktion von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichersystemen. Mit zehn weltweiten Fertigungsstätten verfügt JinkoSolar über eine internationale Produktionsbasis. Auch hier gibt es rote Zahlen bei gleichzeitig positivem Momentum im Chart. Nach einigen starken Tagen ist das Wertpapier bei 25 USD bei einer Widerstandslinie angekommen. Trader sollten abwarten bis die gleitenden Durchschnitte etwas nachgezogen haben und dann bei passenden Setups einsteigen.

Canadian Solar Inc. (CSIQ) - ISIN CA1357151062

Canadian Solar Inc. ist ein kanadisches Solartechnologie-Unternehmen, das Photovoltaik-Module produziert, Solar- und Batteriespeicherlösungen anbietet und großangelegte Energieprojekte entwickelt. Das Unternehmen arbeitet in zwei Bereichen: Recurrent Energy (vollintegrierte Projektentwicklung von der Planung bis zum Betrieb) und CSI Solar (Herstellung von Solarmodulen und Batteriespeichern sowie Komplettlösungen). Nach dem Rekordgewinn 2023 gab es im Folgejahr ein deutlich schwächeres Ergebnis. Für 2025 rechnet man mit einer schwarzen Null. Chartechnisch verspürt die Aktie nach dem Breakout über 11.50 USD Rückenwind und könnte bei Pullbacks zu dieser Linie wieder interesssant werden.

SMA Solar Technology AG (S92) - ISIN DE000A0DJ6J9

SMA Solar Technology aus dem hessischen Niestetal ist ein führender Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern und Überwachungssystemen. Das Unternehmen deckt mit seinem Produktportfolio alle Anlagengrößen ab - von privaten Dach- bis zu großen Solarparks. Mit Niederlassungen in rund 20 Ländern strebt SMA die globale Marktführerschaft in allen Geschäftsbereichen an. Nach dem Verlustjahr 2024 soll es für das laufende Jahr wieder einen Gewinn geben. Im Chart erkennen wir eine Bodenbildung, ei

Tagescharts vom 04.07.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 05.07.2025

