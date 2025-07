Bitcoin kämpft weiter mit 110.000-Dollar-Hürde: Analysten erwarten dennoch Kursschub

Die Leitwährung des Kryptomarktes konnte den wichtigen Widerstand bei 110.000 US-Dollar erneut nicht nachhaltig überwinden. Nach einem kurzzeitigen Anstieg auf einen monatlichen Höchststand von 110.500 US-Dollar folgte ein schneller Rücksetzer, der nun bei vielen Anlegern für Verunsicherung sorgt. Die zentrale Frage lautet: Handelt es sich um den Beginn einer größeren Korrektur oder nur um einen gesunden Retest vor dem nächsten Ausbruchsversuch?

Bitcoin prallt erneut an kritischer Marke ab

Im Verlauf des letzten Monats hatte Bitcoin größtenteils in einer Konsolidierungszone zwischen 104.000 und 108.000 US-Dollar gehandelt. Zwischenzeitlich gab es kurze Rücksetzer bis auf 100.000 US-Dollar sowie Anstiege in Richtung der kritischen 110.000-Dollar-Marke. Anfang Juli unternahm Bitcoin einen neuen Ausbruchsversuch: Nach einem kurzen Einbruch von 107.000 auf 105.000 US-Dollar kam verstärkte Kaufnachfrage auf, und der Kurs stieg bis zum 3. Juli wieder auf knapp 110.000 US-Dollar.

Gestern konnte diese Marke dann zwischenzeitlich sogar geknackt werden, und Bitcoin erreichte einen monatlichen Höchststand von 110.500 US-Dollar. Allerdings war dieser Aufschwung von weniger Kaufnachfrage begleitet als bei früheren Versuchen, und die Bullen konnten den Kurs nur sehr kurz über dieser kritischen Marke halten. Aktuell wird Bitcoin wieder bei etwa 108.700 US-Dollar gehandelt, was einem 24-stündigen Rückgang von 0,7 Prozent entspricht.

Experten bleiben trotz Rückschlag optimistisch

Grundsätzlich besteht derzeit noch kein Grund zur Panik. Eine erste Abweisung an einem wichtigen Widerstandsniveau ist ein normaler Marktvorgang, und Bitcoin könnte aktuell lediglich einen Retest der oberen Widerstandslinie der vorangegangenen Konsolidierungsphase erleben. Sollte der Preis bei 108.000 US-Dollar auf starken Support stoßen und von dort aus wieder steigen, könnte die 110.000-Dollar-Marke beim nächsten Versuch überwunden werden und den Weg zu einem neuen Allzeithoch bei 112.000 US-Dollar ebnen.

Für die kommenden Monate und Jahre sind die meisten Analysten weiterhin äußerst positiv gestimmt. Der renommierte Bitcoin-Analyst und Entwickler des Stock-to-Flow-Modells PlanB prognostiziert in seiner jüngsten Analyse, dass Bitcoin bis Ende Juli einen Kurs von 125.000 US-Dollar erreichen und später sogar auf 200.000 US-Dollar steigen könnte. Auch Analysten von Cointelegraph zeigen sich optimistisch und halten eine Bitcoin-Rallye auf 170.000 US-Dollar für realistisch, besonders angesichts des steigenden Global Money Supply und des schwächelnden US-Dollars.

Bitcoin Hyper Presale: Innovative Layer-2-Lösung im Vorverkauf

Ein spannendes Projekt, das von einer möglichen Bitcoin-Rallye profitieren könnte, ist Bitcoin Hyper mit seinem nativen Token HYPER. Das Projekt verfolgt das Ziel, Bitcoin um seine erste eigene Layer-2-Blockchain zu erweitern und so die Nachteile der alternden Bitcoin-Infrastruktur zu überwinden. Während Bitcoin als Leitwährung des Kryptomarktes zwar eine enorme Marktkapitalisierung aufweist, ist die Blockchain aufgrund ihres Alters heute kaum noch konkurrenzfähig gegenüber neueren Netzwerken wie Solana.

Die Entwickler von Bitcoin Hyper wollen die erste L2-Blockchain für Bitcoin auf Basis der Solana Virtual Machine entwickeln, um die schnellen und günstigen Transaktionen von Solana mit Bitcoins Status als Leitwährung zu kombinieren. Besonders interessant für Anleger: HYPER befindet sich noch in der Frühphase und kann derzeit nur über die offizielle Website im Presale zu einem Festpreis von 0,0121 US-Dollar erworben werden. Innerhalb weniger Wochen wurden bereits knapp 2 Millionen US-Dollar Funding für das Projekt gesammelt, was das große Interesse der Investoren unterstreicht.

