Bitcoin Superzyklus: Analysten sehen Beginn einer neuen Ära

Bitcoin konsolidiert weiterhin um die 107.500 US-Dollar Marke und zeigt in den letzten 24 Stunden ein leichtes Minus von rund zwei Prozent. Während ein klarer Ausbruch über den Widerstand bei 110.000 US-Dollar bislang ausgeblieben ist, diskutieren Experten zunehmend, ob sich die Kryptowährung bereits in einem völlig neuen Muster bewegt: dem sogenannten Superzyklus.

Fundamentaler Wandel in Bitcoin-Zyklen

Im aktuellen Marktumfeld diskutieren Analysten zunehmend, ob sich Bitcoin bereits in einem sogenannten Superzyklus befindet. Die Experten von Swan Bitcoin vertreten die Ansicht, dass sich das Marktverhalten rund um Bitcoin fundamental verändert hat. In früheren Bärenmärkten, etwa 2014-2016 oder 2018, herrschte noch ausgeprägte Angst, ob Bitcoin überhaupt überlebensfähig sei.

Diese existenzielle Skepsis ist heute kaum mehr anzutreffen, selbst nach gravierenden Ereignissen wie dem FTX-Kollaps. Der Grund dafür sei der steigende institutionelle Einfluss, der Bitcoin als langfristiges Asset stabilisiert habe. Ein langfristiger Abwärtstrend über mehrere Jahre hinweg, wie in früheren Zyklen, gilt unter den Analysten inzwischen als zunehmend unwahrscheinlich.

Halvings verlieren an Bedeutung

Der bekannte Analyst "Kaleo" sieht Bitcoin ebenfalls an einem Wendepunkt. In einer ausführlichen Analyse argumentiert er, dass der traditionelle Vierjahreszyklus, der bisher stark von den Halving-Ereignissen geprägt war, zunehmend an Relevanz verliert. Bisher führte jede Halbierung der Blockbelohnung zu einer Verknappung des neuen Angebots, was mittelfristig steigende Kurse begünstigte.

Doch dieser Effekt nimmt ab: Der Anteil neuer Coins im Verhältnis zum Gesamtbestand wird mit jeder Halbierung kleiner. Durch verlorene Coins und sinkende Neuausschüttungen könnte Bitcoin künftig faktisch deflationär werden. Mit Spot-ETFs, staatlichen Käufen und verbesserter Infrastruktur steht Bitcoin heute in einem Umfeld, das frühere Zyklen so nicht kannten.

BTCBULL Presale: Hebel-Wette auf Bitcoin-Superzyklus

Während Bitcoin womöglich einen Superzyklus erlebt, entstehen parallel neue Formate, die gezielt von dieser Entwicklung profitieren wollen. Einer dieser Kandidaten ist BTCBULL, ein Token der sich als direkte Antwort auf die Bewegung des Bitcoin-Kurses versteht. Das Zentrum von BTCBULL ist ein automatisierter Auslöser-Mechanismus: Immer wenn Bitcoin eine neue Schwelle von 25.000 US-Dollar übersteigt, werden im BTCBULL-Protokoll konkrete Maßnahmen umgesetzt.

Das reicht von Token-Burns bis zu tatsächlichen Bitcoin-Ausschüttungen an Halter. Bei einem Kursstand von 150.000 US-Dollar ist erstmals ein Airdrop in BTC geplant. Die Gesamtmenge des Tokens ist symbolisch auf 21 Milliarden Einheiten begrenzt - in Anlehnung an Bitcoin. Der Presale nähert sich nun seinem Ende, weniger als 72 Stunden verbleiben noch für eine Beteiligung.

Direkt zur BTCBULL Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.