© Foto: Andreas Arnold/dpa

Aktuell bewegen sich die großen Aktienindizes, insbesondere der DAX, auf einem hohen Bewertungsniveau, das zunehmend in den Fokus von Marktbeobachtern rückt. Ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutet auf eine starke Marktstimmung hin, während es gleichzeitig die Anfälligkeit für Rücksetzer erhöht. Das KGV des DAX liegt derzeit bei über 18, was deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von 12,5 liegt. Dies basiert auf den Gewinnen der vergangenen zwölf Monate. Der Analyst Sören Hettler von der DZ Bank weist jedoch darauf hin, dass dieses "historische KGV" nur begrenzt aussagekräftig ist, da der Markt in erster Linie die zukünftigen Gewinne in den Blick nimmt. Mit einem Blick auf die …