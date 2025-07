wO Börsenlounge - Die Woche: Von europäischen Champions, 10 China-Kracher-Aktien und Banken fürs Depot

Der 9.Juli rückt näher und der DAX wird nervös. Lässt Donald Trump kommende Woche die Märkte wieder abstürzen? Die Anleger werden vorsichtiger. In der vergangenen Woche hat der Leitindex rund 1 % verloren.Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Ende der Woche erneut schwach. Der DAX verzeichnete am Freitag einen Rückgang um 0,61 Prozent auf 23.787,45 Punkte, was einem wöchentlichen Verlust von einem Prozent entspricht. Trotz eines Jahresgewinns von fast 20 Prozent seit Jahresbeginn bleibt das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.479 Punkten vorerst außer Reichweite. Die Unsicherheit wurde durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump verstärkt, ab kommendem Mittwoch weitere Zölle in …

