Krypto-Markt-Update: Zoll-Termin, Zinsen, Adoption und Regulation

Der Krypto-Markt ist ungefähr auf demselben Niveau wie zu Wochenbeginn gelandet. Dennoch gab es unter der Oberfläche einige wichtige Entwicklungen, die ihn in der nächsten Zeit prägen. Erfahren Sie jetzt alle wichtigen Ereignisse im Krypto-Markt-Update.

Makro-Faktoren, welche nun den Krypto-Markt bestimmen

Immer mehr Investoren gehen nun laut Umfragen von einem Soft-Landing aus, wobei es zuletzt laut der Bank of America 61 % waren. Dennoch erachten 47 % den Handelskrieg weiterhin als ein Risiko.

Schon am 9. Juli läuft die 90-tägige Zollpause der USA aus, was eine erneute Erhöhung dieser zur Folge hätte, sofern keine Einigungen mit den Ländern gefunden werden. Allerdings fügte Bessent auch hinzu, dass bei 100 Ländern reziproke Zölle von 10 % bestehen bleiben.

Die Exportbeschränkungen von China und den USA bei essenziellen Waren wie den seltenen Erden und den KI-Halbleitern scheinen lösbar zu sein. Bisher haben die Vereinigten Staaten die Exporte von EDA-Software, Ethylen und Jet-Motorenteilen wieder zugelassen, was Hoffnungen auf mehr schafft, auch wenn es sicherlich konträre Macht-Pools sind.

Laut Einschätzung von einigen Ökonomen könnten sich die Tarife noch einmal inflationär auswirken, wohingegen der US-Finanzminister nur mit kurzfristigen Effekten rechnet. Dennoch halten sich die Erwartungen der Investoren bezüglich der ersten Zinssenkung der Fed im September bei 72,51 %.

Ebenso unterstützen weitere Notenbanken durch die Expansion der globalen Geldmenge M2 den Krypto-Markt bis September. Die Beschwerde gegenüber Powell und dessen frühzeitige Absetzung wären ebenfalls außerordentlich bullisch.

Außerdem hat Donald Trump auf Israel Einfluss ausgeübt und das Land zu einem 60-tägigen Waffenstillstand mit dem Gazastreifen bewegt. Dies ist auch einer der wichtigsten Punkte, auf welchen der Konflikt zwischen Israel und dem Iran zurückzuführen ist. Dennoch wurden die IAEA-Mitarbeiter aus dem Land geschickt, welche ansonsten die Uran-Anreicherung überwacht haben.

Die Angriffe der beiden Nationen und der USA hatten sich belastend auf den Krypto-Markt ausgewirkt, weshalb eine Deeskalation als ein positives Zeichen zu deuten ist, auch wenn die Stärke der Auswirkung in letzter Zeit in Länge und Intensität abgenommen hat. Schließlich wird zumindest kurzfristig nicht mit der Sperrung der Straße von Hormus gerechnet.

Letzte wichtige Entwicklungen des Krypto-Marktes

Druck erleben die USA nun jedoch mit 11 Mrd. USD hohen Abflüsse bei den langfristigen US-Staatsanleihen und den Unternehmensanleihen, das höchste Niveau seit der Pandemie im Jahr 2020. Da es zuvor meist Zuflüsse im Umfang von 20 Mrd. USD pro Quartal waren, wird somit das nachlassende Vertrauen in die langfristige Wertstabilität des US-Dollar ausgedruckt, was die Kryptos unterstützt.

Zudem drängt dies die Vereinigten Staaten wiederum dazu, dass sie neue Käufer für ihre Anleihen in Form von Stablecoin-Emittenten finden, was Liquidität in den Krypto-Markt treibt. Ansonsten würde die Zinslast schwer bezahlbare Niveaus annehmen. Auch die Alibaba Ant Group versucht inzwischen die chinesische Regierung zum Ausbau der Stablecoins zu bewegen.

Ebenso wurde kürzlich von Trump die OBBB unterzeichnet, die sich auch inflationär auswirken soll. Damit werden unter anderem die Steueranmeldungen von kleinen alltäglichen Zahlungen minimiert, was wiederum die Adoption der digitalen Assets fördert. Ebenso sind weitere Vorteile damit verbunden, wie die Abschaffung der Doppelbesteuerung der Krypto-Miner.

Die Adoption der Kryptowährungen nimmt auch stärker zu, wobei zuletzt die Deutsche Bank und die Sparkasse den Start ihrer Krypto-Produkte angekündigt haben. Ebenso hat Robin Hood auf der Ethereum-Layer-2 Arbitrum eine dezentrale Trading-Plattform herausgeben. Aber auch der Milliardär Peter Thiel plant indessen den Start einer eigenen Krypto-Bank. Zudem hat Coinbase mittlerweile mehr Nutzer als Bank of America und J. P. Morgan Chase.

Das Interesse der Wale hat zuletzt rapide zugenommen, da sie sich noch einige der letzten Bitcoins sichern wollen. Schließlich verknappen sich die BTC-Börsenbestände sehr schnell, wobei sie zuletzt bis auf 2,4 Mio. Bitcoins gesunken sind. Aber auch Ethereum erlebte nach einer neuen Rekordaktivität wieder massive Zuflüsse.

Einige der Ethereum-Käufer sind öffentliche Unternehmen, welche ihre Portfolios somit diversifizieren. Allerdings erachten einige Krypto-Experten in ihnen auch das Enden des Bullenmarktes wegen der Hebelung, wovor diese jedoch zunächst stärkere Anstiege erwarten.

