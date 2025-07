Mysterium um 8,6 Milliarden Dollar in Bitcoin: Hack oder Rückkehr eines Krypto-Urgesteins?

Acht Bitcoin-Wallets, die seit dem Jahr 2011 - also aus der sogenannten Satoshi-Ära - stammen, wurden nach über 14 Jahren plötzlich, wie von Geisterhand, reaktiviert. Gemeinsam bewegten sie rund 80.000 Bitcoins, was einem Marktwert von etwa 8,6 Milliarden US-Dollar entspricht. Dementsprechend herrscht große Aufregung auf dem Kryptomarkt, denn die Coins waren seit ihrer Entstehung vollständig unberührt geblieben und galten als "verloren" beziehungsweise dauerhaft offline verwahrt. Die plötzliche Aktivität dieser Wallets lässt die Krypto-Gerüchteküche natürlich brodeln.

Die Nachricht verbreitete sich zuerst über die Plattform X, als der News-Account Watcher.Guru meldete, dass diese historischen Wallets erstmals seit über einem Jahrzehnt aktiv geworden seien. Die Bestätigung ließ nicht lange auf sich warten: Blockchain-Analysedienste wie Arkham Intelligence konnten zweifelsfrei nachvollziehen, dass die Coins alle aus dem Jahr 2011 stammten und nahezu gleichzeitig in neue Wallets übertragen wurden. Was zunächst wie ein reiner Transfer wirkte, entwickelte sich schnell zu einem Rätsel mit potenziell historischen Dimensionen.

JUST IN: Eight dormant Satoshi-era Bitcoin wallets reactivated after 14 years, moving a total of $8.6 billion in BTC since last night. pic.twitter.com/aHbkz7D6uM - Watcher.Guru (@WatcherGuru) July 4, 2025

Coinbase-Direktor warnt vor möglichem Hack

Ein brisanter Aspekt kam durch Conor Grogan, Direktor bei der US-Kryptobörse Coinbase, ins Spiel. Er äußerte öffentlich den Verdacht, dass es sich bei den Bewegungen möglicherweise um einen Hack handeln könnte. Seine Argumentation stützte sich auf ein auffälliges Detail im zeitlichen Ablauf: Etwa 14 Stunden vor der Bitcoin-Transaktion wurde von einer der alten Wallets eine kleine Menge Bitcoin Cash (BCH) gesendet. Grogan wies darauf hin, dass dieses Verhalten typisch für Angreifer sei, die zunächst mit einem Neben-Asset testen, ob sie tatsächlich Zugriff auf die Wallet haben. Erst wenn dieser Test erfolgreich verläuft, folgt dann der Transfer der wertvollen Bitcoin.

Die Tatsache, dass alle acht Wallets in einem engen Zeitfenster bewegt wurden, wertet Grogan als weiteren möglichen Hinweis auf kompromittierte Private Keys. Besonders verdächtig sei auch, dass einige verwandte Wallets derselben Ursprungszeit weiterhin unberührt blieben - was gegen eine koordinierte Aktion durch den ursprünglichen Besitzer sprechen könnte. Dennoch betonte Grogan, dass es sich um eine Hypothese handelt, keine belegte Tatsache. Er selbst sprach von einer "kleinen, aber nicht auszuschließenden Möglichkeit", dass ein Hack vorliegt.

There is a small possibility that the $8B in BTC that recently woke up were hacked or compromised private keys



I found a single BCH test transaction from one of the BTC whale clusters 14 hours ago, followed by the full amount. An hour later, the BTC wallets began to move (1/3) pic.twitter.com/VzRnaUyIG7 - Conor (@jconorgrogan) July 4, 2025

Hack oder Satoshi Comeback?

Sollte sich die Hack-Theorie bestätigen, hätte man es mit dem größten Krypto-Diebstahl der Geschichte zu tun. Bisherige Vorfälle wie der Coincheck-Hack von 2018 oder der Bitfinex-Hack von 2016 wären in ihrer finanziellen Dimension kleiner als dieser Fall. Die Summe von über 8,6 Milliarden US-Dollar sprengt alles bisher Dagewesene. Damit würde dieser Vorfall nicht nur einen neuen Negativrekord aufstellen, sondern auch ein neues Kapitel in der Diskussion um langfristige Sicherheit und Verwahrung digitaler Assets eröffnen.

Die Bitcoin-Gemeinschaft verfolgt den Vorfall mit großem Interesse, aber auch mit Nervosität. Denn sollte sich herausstellen, dass ein Angreifer sich tatsächlich Zugriff auf so alte Wallets verschafft hat, könnte das zu einem weitreichenden Problem werden - insbesondere bei nicht aktualisierten Wallets oder mit schwachen Sicherheitsstandards aus der Frühzeit des Kryptomarktes.

Es gibt aber noch eine andere Theorie: Es könnte sich schlicht um die Rückkehr eines sogenannten OG-Miners handeln - also einer Person, die Bitcoin sehr früh geschürft und seitdem unangetastet gelassen hat. Im Jahr 2025, wo Bitcoin bei über 108.000 US-Dollar notiert, wäre ein guter Zeitpunkt, diese Bestände zu bewegen. Es gibt sogar schon Gerüchte, dass Satoshi Nakamoto damit ein Comeback wagt, was wirklich eine Sensation wäre.

Auffällig ist , dass die Coins bislang nicht auf Börsen transferiert oder verkauft wurden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf Liquidationen oder gewinnbringende Ausstiege. Vielmehr wurden die BTC lediglich auf neue Adressen verschoben, was auch auf eine interne Umstrukturierung oder Modernisierung der Wallet-Infrastruktur hindeuten könnte.

Was das für neue Projekte wie "6900" bedeutet

