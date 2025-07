Ungewöhnliche Bitcoin-Bewegungen sorgen für Aufruhr - Rückkehr von Satoshi Nakamoto?

Es sind außergewöhnliche Zeiten am Kryptomarkt. Die Nachrichtenlage aus den USA ist so bullish wie nie, institutionelle Investoren kaufen immer mehr Bitcoin und die Prognosen der Experten überschlagen sich. Kursziele von einer Million Dollar scheinen immer realistischer zu werden. Allerdings gibt es nun einen Dämpfer, der die Krypto-Community aufhorchen lässt: Bitcoin im Wert von über 8 Milliarden Dollar sind nach 14 Jahren erstmals wieder bewegt worden.

Milliardenbeträge aus 2011 werden nach 14 Jahren reaktiviert

Es sind unglaubliche Zahlen, die derzeit für Aufregung sorgen. Im Jahr 2011 lag der Bitcoin-Kurs noch unter einem Dollar. Einige Wallets, die jeweils 10.000 Bitcoin halten, wurden aus dieser Zeit nun reaktiviert. Heute liegt der Wert von 10.000 Bitcoin bei 1,08 Milliarden Dollar und insgesamt sind 8 dieser Wallets mit so hohen Summen wieder aktiv geworden.

Inzwischen wird viel darüber spekuliert, wem die Coins gehören könnten und vor allem, was damit passieren soll. Würden Bitcoin im Wert von 8 Milliarden Dollar auf den Markt kommen, würde das den Kurs zumindest kurzfristig stark nach unten drücken. Allerdings wurden die Coins bis jetzt nicht an eine Kryptobörse transferiert, sondern nur an eine andere Wallet. Ob sie nun tatsächlich verkauft werden, ist unklar.

Spekulationen um Satoshi Nakamoto erreichen neuen Höhepunkt

Die Vermutungen, wer hinter den Bitcoin im Wert von über 8 Milliarden Dollar stecken könnte, reichen von Satoshi Nakamoto bis hin zu Roger Ver oder Ross Ulbricht. Ross Ulbricht ist der Betreiber von Silk Road, einem ehemaligen Online-Schwarzmarkt, an dem man so ziemlich alles kaufen konnte, was nicht legal war. Roger Ver ist ein Unternehmer aus den USA, der früh in Bitcoin investiert hat.

Am meisten wird aber darüber spekuliert, ob Satoshi Nakamoto dahinter steckt, der bis heute unbekannte Gründer von Bitcoin. Sollte das der Fall sein, wäre das durchaus problematisch für den Markt, da geschätzt wird, dass Satoshi Nakamoto über eine Million Bitcoin hält. Bisher ging man davon aus, dass diese Coins für immer ruhen werden. Sollten diese tatsächlich wieder in Umlauf kommen, würde das wohl einen Crash nach sich ziehen.

