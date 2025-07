Institutionelle Anleger setzen auf Ethereum statt Solana - Robin Hood zeigt den Weg

Der Markt der Blockchains ist besonders kompetitiv, doch immer mehr Institutionen entscheiden sich für die langsamere und teurere Ethereum-Blockchain anstelle der schnelleren Solana-Chain. Diese Entwicklung wirft Fragen über die Prioritäten institutioneller Anleger auf und zeigt, dass technische Überlegenheit nicht immer der entscheidende Faktor ist.

Robin Hood setzt auf Ethereum-Skalierungslösung Arbitrum

Das FinTech-Unternehmen Robin Hood hat auf der Konferenz ETHCC in Cannes bekannt gegeben, dass es seine Tokenisierungsplattform auf der Ethereum-Skalierungslösung Arbitrum gestartet hat. Auf dieser Plattform befinden sich bereits 213 tokenisierte Aktien und ETFs, die sich für 0,03 USD pro Transaktion und mit 1.105 TPS handeln lassen.

Obwohl Solana deutlich niedrigere Gebühren von rund 0,008 USD bietet und über 1,2 Millionen TPS erreichen soll, entschied sich Robin Hood-Geschäftsführer Vlad Tenev dennoch für Ethereum. Das Unternehmen plant sogar eine eigene Skalierungslösung mithilfe von Arbitrum Orbit auf Ethereum zu errichten. Als Grund führte Tenev an, dass Robin Hood nicht zu einem Mieter, sondern zu einem Vermieter werden will und die vollständige Kontrolle über die Validatoren anstrebt.

Ethereum-Vorteile durch Entwicklungsvorsprung und Stabilität

Ethereum konnte durch seinen frühen Launch einen erheblichen Entwicklungsvorsprung erzielen. Laut DeFiLlama verzeichnet das Netzwerk 1.388 Protokolle mit einem Total Value Locked (TVL) von 160,82 Milliarden USD, während Solana nur 232 Angebote mit 22,18 Milliarden USD aufweist. Die Blockchain hat sich seit 2018 bedeutend weiterentwickelt, was sich an der Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und der Entstehung zahlreicher Skalierungslösungen zeigt.

Viele Entwickler entscheiden sich für Ethereum, da es noch keinen vollständigen Netzwerkausfall erlitten hat, was im Kontrast zu Solana steht. Institutionelle Kunden legen großen Wert auf eine solide und zuverlässige Blockchain, weshalb sie Ethereum bevorzugen könnten. Ethereum bleibt weiterhin auf dem zweiten Platz der Kryptowährungen, obwohl viele andere kompetitive Chains gestartet wurden.

