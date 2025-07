© Foto: Matej Kastelic - Zoonar.com/Matej Kastelic

Drei hierzulande eher unbekannte US-Aktien mischen die Top 50 der Hedgefonds auf. Sie haben ein hohes Potenzial, das vielen Anlegern in Deutschland noch nicht bewusst ist. Drei Geheimtipps der Hedgefonds. Die meisten Aktiendepots sehen erstaunlich ähnlich aus. Große Namen wie Apple, Microsoft oder Amazon dominieren die Bestände - sowohl bei Privatanlegern als auch bei vielen Vermögensverwaltern. Ein Blick in die Portfolios professioneller Investoren, etwa in den USA, offenbart jedoch immer wieder Überraschungen. Denn institutionelle Anleger setzen nicht nur auf die offensichtlichen Schwergewichte, sondern entdecken auch regelmäßig eher unbekannte Unternehmen, die in Deutschland kaum jemand …